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«Документы на право добычи отсутствовали»: пограничники ФСБ задержали в Азовском море украинских браконьеров

16 февраля 2020, 01:54  •  34 • В России
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с четырьмя украинцами на борту. Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, граждане Украины занимались незаконной ловлей камбалы. Все четверо моряков были задержаны и доставлены в Керчь для разбирательств.
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
 

В субботу, 15 февраля, российские пограничники задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Отмечается, что капитан судна не выполнил законное требование об остановке и предпринял попытку скрыться. 

«В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова — ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ФСБ добавили, что задержанное судно вместе с украинскими гражданами было доставлено в порт города Керчи для проведения разбирательства.

Позднее погрануправление ФСБ по Крыму опубликовало видео допроса капитана судна.

Задержанный сообщил, что является владельцем судна, хотя по документам собственник — его знакомый. По словам капитана, он с ещё тремя людьми вышел в море из села Райновка Приморского района Запорожской области. Мужчина отрицательно ответил на вопрос о наличии документов и разрешения на вылов биологических ресурсов.

Он признал факт незаконной добычи донными сетями в Азовском море камбалы-калкана.

Гражданин Украины сообщил, что ранее не привлекался к административной или уголовной ответственности в России, не подвергался психологическому и силовому воздействию со стороны сотрудников пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и каких-либо претензий не имеет.

  • Видео допроса капитана задержанного судна

Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк сообщила ТАСС, что четверо украинских граждан, находившихся на борту украинского судна, задержаны на 48 часов.

Статья 256 Уголовного кодекса РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») в случае, если преступление совершено группой лиц, предполагает наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Как считает первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, задержанные граждане Украины должны понести наказание за свои незаконные действия.

«Они должны ответить по законам Российской Федерации как нарушители государственной границы. Это самые настоящие браконьеры и преступники», — цитирует парламентария РИА Новости.

Он подчеркнул, что все подобные факты незаконной добычи водных ресурсов будут пресекаться и в дальнейшем.

Между тем так называемая прокуратура Автономной республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины, открыла уголовное производство по факту задержания российскими пограничниками украинского судна в Азовском море.

«Сегодня, 15 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии главным управлением Нацполиции в АР Крым и городе Севастополе заведено уголовное дело по статьям 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека». — RT) и 278 («Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна». — RT) УК Украины по факту незаконного захвата сотрудниками пограничного управления ФСБ России украинского судна с четырьмя людьми на борту», — говорится в сообщении «ведомства» в Telegram-канале.

«Должны быть доступны»: правительство рассмотрит возможность снятия ограничений на закупки лекарств для онкобольных

Отметим, что российские пограничники не в первый раз задерживают граждан Украины, занимающихся браконьерством. Однако в Киеве факты незаконного рыбного промысла со стороны своих соотечественников не желают признавать.

Так, в августе 2019 года Служба безопасности Украины обвинила ФСБ России «в терроризировании украинских граждан в акватории Азовского моря». Якобы сотрудники российской спецслужбы незаконно задерживают украинцев, а затем через угрозы и шантаж добиваются ложных показаний о браконьерском вылове рыбы. По мнению СБУ, такая деятельность российской стороны «нарушает международное право и носит системный характер».

«Она сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ, которые должны подорвать имидж Украины в глазах международного сообщества, представляя её как государство, вредящее экологической фауне Азовского моря, развитию и обновлению биоресурсов, способствующее его загрязнению и т. п.», — говорилось в сообщении.

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