Документы для детских пособий, поддержка карт МИР и электронные ПТС: что изменится в жизни россиян c ноября

С 1 ноября в России изменится перечень обязательных документов, необходимых для начисления пособий малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Наряду с этим, крупные онлайн-магазины должны будут принимать к оплате карты МИР. Также продлевается программа льготной ипотеки, а для новых и импортируемых автомобилей повсеместно вводятся электронные ПТС. Помимо прочего, с 1 ноября в любом регионе страны можно будет оформить электронное извещение о ДТП.

Детские пособия

Перечень обязательных для оформления детских пособий документов с 1 ноября будет сокращён. Речь идёт о выплатах малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет, введённых указом президента Путина с 1 января 2020 года. Получать деньги россияне начали с 1 июня. На них имеют право семьи, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе.

Благодаря распоряжению правительства № 1976-р, гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах.

Ведомства получат доступ к этой информации благодаря Федеральной службе судебных приставов. Ведомству ранее было поручено определить требования к формату передачи этих данных.

Карты «Мир»

С 1 ноября крупные онлайн-магазины, агрегаторы товаров и услуг должны будут принимать платежи по карте «Мир».

Согласно вступающим в силу изменениям в закон «О защите прав потребителей», изменения затронут агрегаторы с оборотом 40 млн рублей за предшествующий календарный год. Добавим, что 1 марта 2021 года порог, регламентирующий принятие к оплате карт «Мир», опустится до 30 млн руб., с 1 июля — до 20 млн руб.

Наряду с этим с 1 ноября расширятся меры поддержки держателей карт «Мир». Так, к кредитным организациям, которые выпускают и принимают к оплате карты этого стандарта, будут применять санкции, если ежемесячные операции без согласия клиентов (кражи средств, а также платные сервисы, подключённые без согласия владельцев карт - RT.) составят более 1 млн рублей или превысят 0,5% от суммы всех транзакций.

Программа льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года в соответствии с постановлением правительства.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых действует на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей. Для других регионов порог достигает 6 млн рублей.

При этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство.

Изначально предполагалось, что программа будет действовать с 17 апреля по 1 ноября, однако позднее ипотеку в этом формате было решено продлить на следующий год.

Электронные ПТС и извещения о ДТП

Масштабные изменения 1 ноября ожидают автомобилистов. С этой даты обладатели новых или ввозимых из-за рубежа автомобилей получат электронный паспорт транспортного средства (ПТС).

Возможность получить бумажный документ останется, но только в случае замены утерянного или пришедшего в негодность аналогичного бумажного ПТС. При этом обязательный переход на электронный документ для владельцев ПТС на бумаге не предусмотрен.

Кроме того, с 1 ноября электронное извещение о ДТП можно будет оформить в любом регионе страны. Оба участника происшествия должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг, и хотя бы у одного из них должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО».

Прежде электронное извещение о ДТП можно было оформить только в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. Напомним, что упрощённое оформление происшествия доступно в тех случаях, когда у обоих водителей есть полис ОСАГО, повреждения получили только автомобили, а ущерб третьим лицам отсутствует.

Ещё одно нововведение предусматривает возможность оформления ДТП по упрощённому сценарию даже в тех случаях, когда у водителей есть разногласия относительно произошедшего. Это обстоятельство нужно отдельно указать в электронном документе.

Участники аварии смогут выбрать вариант оформления ДТП с фотофиксацией или без. В первом случае лимит возмещения вреда имуществу составит 400 тыс. рублей, во втором — 100 тыс. рублей.

Маркировка шин

Для импортёров и производителей автомобильных шин с 1 ноября вводится обязательная маркировка продукции. С этого дня в систему «Честный знак» нужно будет вносить сведения о маркировке отдельных видов шин, а также об их вводе и выводе из оборота.

Представители «Честного знака» сообщили, что в системе зарегистрировались все производители в Российской Федерации. Порядка 80% из них уже активно работают с системой для маркировки остатков и вновь производимой продукции. Компании, обеспечивающие импорт около 80% шин, также зарегистрировались в системе.

Ожидается, что поэтапное подключение всех участников оборота шин завершится к 1 марта 2021 года.