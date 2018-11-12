«Докучливый»: Пушков объяснил нежелание Трампа здороваться с Порошенко

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter объяснил, почему американский лидер Дональд Трамп на мероприятиях, приуроченных к столетию окончания Первой мировой войны, не пожал руку президенту Украины Петру Порошенко.

Как отметил сенатор, на торжественных мероприятиях в Париже Порошенко буквально «пожирал Трампа глазами».

Пушков говорит о том, что игнорирование американским лидером заявления Порошенко о «лживом российском телевидении» прежде всего объясняется нежеланием Трампа лицемерить.

«Глава Белого дома считает Украину зависимым, слабым, докучливым государством, чьи лидеры караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза», - пишет Пушков.

Напомним, ранее портал Global News опубликовал кадры , где видно, как Трамп не стал пожимать руку Порошенко перед торжественной церемонией по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Т рамп здоровается со всеми лидерами, стоящих в первом ряду, но вот Порошенко, стоящего во втором, Трамп не замечает будто бы. При этом Порошенко внимательно следил за каждым движением американского лидера.

Пользователи социальных сетей высмеяли президента Порошенко после того, как Трамп не стал пожимать ему руку.

«Порошенко за бортом истории, - пишут одни. - Смотрел щенячьим взглядом — и мне косточку, и мне».

«Трамп на вопрос, почему он не подал руку Порошенко, пояснил, что этой команде он еще не обучен», - иронизируют комментаторы».

Видео: Global News