Доктрина Путина. После 30 лет безвременья Россия обретает суверенитет

Западные СМИ в один голос заявляют, что решение Владимира Путина по признанию народных республик Донбасса – поворотный момент в истории России. С этим можно только согласиться: теперь перед нашей страной стоит дилемма. Либо курс на возврат полного суверенитета продолжится и мы восстановим былое могущество, вычистим из политической и экономической элиты системных либералов, либо не выдержим прессинга со стороны США и Евросоюза и закончим, как сломленная глобалистами Югославия. Решительность Кремля и чёткая стратегия президента пока внушают оптимизм: Россия не собирается сходить с исторической сцены, как этого хотелось бы "заклятым друзьям".

Обращение Владимира Путина по поводу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик было не просто попыткой главы государства объяснить конкретный внешнеполитический шаг Кремля. Это пространный часовой монолог с длинными экскурсами в историю и разъяснением дальнейшей стратегии России. Вспомним речи, которые произносились после событий августа 2008 года в Южной Осетии и Абхазии. Они являлись реакцией на действия грузинской стороны.

Слова, как правило, обращались не только и даже не столько к своим согражданам, сколько к европейским "партнёрам". Здесь же сугубо русское обращение, не понятое западными СМИ. Британская The Guardian назвала речь Владимира Путина "бессвязной", поскольку им в принципе незнакома подоплёка украинского кризиса. Для них это тёмный лес, как для нас конфликт вокруг Фолклендских островов или проблема Западной Сахары.

Доктрина Путина – для тех, кто не видит красных линий

Президент России, по сути, объявил о радикальном пересмотре стратегии на всём постсоветском пространстве и дал ясный и недвусмысленный сигнал бывшим советским республикам: мы признаём ваш суверенитет, но отнюдь не безоговорочно. Если вы решаете поставить себя под внешнее управления странами Запада и проводите антирусский курс во внутренней и внешней политике, "тогда мы идём к вам". В своё время были "доктрина Монро", "доктрина Трумэна", "доктрина Брежнева" – сейчас на наших глазах родилась "доктрина Путина".

Однако резкий поворот на украинском направлении важен для русской государственности в целом. После распада СССР Россия прошла через чудовищный кризис, попала едва ли не под прямое управление Вашингтона, промотала всю свою геополитическую, экономическую и военную мощь. Ситуацию довели до того, что территориальную целостность России поставили под вопрос: полыхнул Северный Кавказ. В 2000 году с приходом Владимира Путина крен начал меняться, но медленно. Кремль ещё жил надеждами на "цивилизованное" встраивание в западный мир на своих условиях.

Не зря Владимир Владимирович упомянул о просьбе к Биллу Клинтону о принятии России в НАТО – Москва являлась близорукой. И такое положение тянулось до 2014 года. Восемь лет назад начался новый этап, когда наша страна бросила вызов всему либеральному мироустройству, вернув Крым и поддержав политико-дипломатическим путём народ Донбасса. 21 февраля 2022 года начался новый этап отечественной истории – этап обретения полного суверенитета во всех сферах.

С Вашингтоном и Брюсселем отношения по факту разорваны в клочья – стало очевидным нежелание в принципе даже разговаривать о гарантиях безопасности, об учёте русских национальных интересов. А это означает, что "мостик" между Москвой и западными столицами в лице системных либералов попросту не нужен. Их присутствие в руководстве страны становится ненужным. Трансляция заседания Совета безопасности продемонстрировала, кто является нынешней политической элитой России, ареопагом, помимо президента: Александр Бортников, Вячеслав Володин, Виктор Золотов, Дмитрий Козак, Сергей Лавров, Владимир Колокольцев, Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Сергей Нарышкин, Николай Патрушев, Сергей Шойгу, Игорь Щёголев.

Пути назад у этих людей нет, они манифестировали свою политическую позицию, показали приверженность государственническому курсу. Все остальные же и пути отступления имеют, но при этом не имеют "охранной грамоты" от Кремля. А значит, советоваться с Демократической партией США или Международным валютным фондом по поводу тех или иных назначений больше нет никакого смысла. Более того, это опасно для перечисленных выше людей во властных коридорах.

Что с того?

У России сейчас есть два пути. Либо начать играть по-серьёзному, либо стать на путь окончательной гибели под внешним прессингом. Маски сброшены, никаких надежд на примирение с США и Европейским союзом нет – по крайней мере до того момента, пока они не признают наши национальные интересы. Москва должна продолжать курс на освобождение русских территорий от оккупационной бандеровской власти, жёстко и чётко обозначить принципиальную позицию защиты прав русского населения во всём мире (это нормально – ненормально нарушать права человека из-за ксенофобской неприязни к русским). Кроме того, требуется срочно начать зачистку власти от системных либералов и решительно менять экономический курс с либерально-монетаристского на государственнический. Экономический либерализм в условиях давления глобалистов не сработает – это очевидно даже детям. Здесь принцип "клин клином вышибают" не подойдёт.

И самое главное: русские люди должны понимать, за что они борются. Тогда наш народ непобедим и его не сломают никакие санкции, никакие батыи и никакие гитлеры. Война идёт против России. Не против "режима Путина", "авторитаризма" или "агрессивных действий Кремля", а против нашего этнокультурного пространства. Мы это проходили.

Им всё равно, какой у нас строй. Им нужно нас ограбить. Во Франции была республика. Немцы были тогда против республики. В Югославии была монархия, немцы были против монархии. В Польше было правое правительство, немцы были против правых, в Норвегии было левое правительство, они были против левых. Они говорят: "Мы против коммунистов". Ложь. Они против всех граждан нашей страны. Они только за своих шпионов. Все честные люди для них враги. Кого они сейчас расстреливают в Чехословакии? Коммунистов? Нет, генералов, рабочих, крестьян, учителей, левых и правых. Они сажают в тюрьмы католических священников Франции, Бельгии, Словении. Они пытают православных священников Сербии. Может быть, для них аббаты и священники тоже "коммунисты"?

– согласитесь, насколько же актуальны слова Ильи Эренбурга из далёкого октября 1941 года!

Та статья называлась "Выстоять!" И мы выстояли, потому что обратились к глубинной энергии нашего народа. Отказались от коминтерновско-революционных глобалистских химер в пользу национального государственного патриотизма. Повсеместно заменили лозунг "Пролетарии всех стран, объединяйтесь!" лозунгом "За нашу Советскую Родину!" Сейчас точно такая же операция предстоит современной России – операция по отказу от либерально-глобалистских химер.