Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал ид...
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
Главная / Политика

Доктрина Путина. После 30 лет безвременья Россия обретает суверенитет

22 февраля 2022, 19:15  •  146 • Политика
Западные СМИ в один голос заявляют, что решение Владимира Путина по признанию народных республик Донбасса – поворотный момент в истории России. С этим можно только согласиться: теперь перед нашей страной стоит дилемма. Либо курс на возврат полного суверенитета продолжится и мы восстановим былое могущество, вычистим из политической и экономической элиты системных либералов, либо не выдержим прессинга со стороны США и Евросоюза и закончим, как сломленная глобалистами Югославия. Решительность Кремля и чёткая стратегия президента пока внушают оптимизм: Россия не собирается сходить с исторической сцены, как этого хотелось бы "заклятым друзьям".
Обращение Владимира Путина по поводу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик было не просто попыткой главы государства объяснить конкретный внешнеполитический шаг Кремля. Это пространный часовой монолог с длинными экскурсами в историю и разъяснением дальнейшей стратегии России. Вспомним речи, которые произносились после событий августа 2008 года в Южной Осетии и Абхазии. Они являлись реакцией на действия грузинской стороны.
Слова, как правило, обращались не только и даже не столько к своим согражданам, сколько к европейским "партнёрам". Здесь же сугубо русское обращение, не понятое западными СМИ. Британская The Guardian назвала речь Владимира Путина "бессвязной", поскольку им в принципе незнакома подоплёка украинского кризиса. Для них это тёмный лес, как для нас конфликт вокруг Фолклендских островов или проблема Западной Сахары.

Доктрина Путина – для тех, кто не видит красных линий

Президент России, по сути, объявил о радикальном пересмотре стратегии на всём постсоветском пространстве и дал ясный и недвусмысленный сигнал бывшим советским республикам: мы признаём ваш суверенитет, но отнюдь не безоговорочно. Если вы решаете поставить себя под внешнее управления странами Запада и проводите антирусский курс во внутренней и внешней политике, "тогда мы идём к вам". В своё время были "доктрина Монро", "доктрина Трумэна", "доктрина Брежнева" – сейчас на наших глазах родилась "доктрина Путина".
Однако резкий поворот на украинском направлении важен для русской государственности в целом. После распада СССР Россия прошла через чудовищный кризис, попала едва ли не под прямое управление Вашингтона, промотала всю свою геополитическую, экономическую и военную мощь. Ситуацию довели до того, что территориальную целостность России поставили под вопрос: полыхнул Северный Кавказ. В 2000 году с приходом Владимира Путина крен начал меняться, но медленно. Кремль ещё жил надеждами на "цивилизованное" встраивание в западный мир на своих условиях.
Не зря Владимир Владимирович упомянул о просьбе к Биллу Клинтону о принятии России в НАТО – Москва являлась близорукой. И такое положение тянулось до 2014 года. Восемь лет назад начался новый этап, когда наша страна бросила вызов всему либеральному мироустройству, вернув Крым и поддержав политико-дипломатическим путём народ Донбасса. 21 февраля 2022 года начался новый этап отечественной истории – этап обретения полного суверенитета во всех сферах.
С Вашингтоном и Брюсселем отношения по факту разорваны в клочья – стало очевидным нежелание в принципе даже разговаривать о гарантиях безопасности, об учёте русских национальных интересов. А это означает, что "мостик" между Москвой и западными столицами в лице системных либералов попросту не нужен. Их присутствие в руководстве страны становится ненужным. Трансляция заседания Совета безопасности продемонстрировала, кто является нынешней политической элитой России, ареопагом, помимо президента: Александр Бортников, Вячеслав Володин, Виктор Золотов, Дмитрий Козак, Сергей Лавров, Владимир Колокольцев, Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Сергей Нарышкин, Николай Патрушев, Сергей Шойгу, Игорь Щёголев.
Пути назад у этих людей нет, они манифестировали свою политическую позицию, показали приверженность государственническому курсу. Все остальные же и пути отступления имеют, но при этом не имеют "охранной грамоты" от Кремля. А значит, советоваться с Демократической партией США или Международным валютным фондом по поводу тех или иных назначений больше нет никакого смысла. Более того, это опасно для перечисленных выше людей во властных коридорах.

Что с того?

У России сейчас есть два пути. Либо начать играть по-серьёзному, либо стать на путь окончательной гибели под внешним прессингом. Маски сброшены, никаких надежд на примирение с США и Европейским союзом нет – по крайней мере до того момента, пока они не признают наши национальные интересы. Москва должна продолжать курс на освобождение русских территорий от оккупационной бандеровской власти, жёстко и чётко обозначить принципиальную позицию защиты прав русского населения во всём мире (это нормально – ненормально нарушать права человека из-за ксенофобской неприязни к русским). Кроме того, требуется срочно начать зачистку власти от системных либералов и решительно менять экономический курс с либерально-монетаристского на государственнический. Экономический либерализм в условиях давления глобалистов не сработает – это очевидно даже детям. Здесь принцип "клин клином вышибают" не подойдёт.
И самое главное: русские люди должны понимать, за что они борются. Тогда наш народ непобедим и его не сломают никакие санкции, никакие батыи и никакие гитлеры. Война идёт против России. Не против "режима Путина", "авторитаризма" или "агрессивных действий Кремля", а против нашего этнокультурного пространства. Мы это проходили.
Им всё равно, какой у нас строй. Им нужно нас ограбить. Во Франции была республика. Немцы были тогда против республики. В Югославии была монархия, немцы были против монархии. В Польше было правое правительство, немцы были против правых, в Норвегии было левое правительство, они были против левых. Они говорят: "Мы против коммунистов". Ложь. Они против всех граждан нашей страны. Они только за своих шпионов. Все честные люди для них враги. Кого они сейчас расстреливают в Чехословакии? Коммунистов? Нет, генералов, рабочих, крестьян, учителей, левых и правых. Они сажают в тюрьмы католических священников Франции, Бельгии, Словении. Они пытают православных священников Сербии. Может быть, для них аббаты и священники тоже "коммунисты"?
– согласитесь, насколько же актуальны слова Ильи Эренбурга из далёкого октября 1941 года!
Та статья называлась "Выстоять!" И мы выстояли, потому что обратились к глубинной энергии нашего народа. Отказались от коминтерновско-революционных глобалистских химер в пользу национального государственного патриотизма. Повсеместно заменили лозунг "Пролетарии всех стран, объединяйтесь!" лозунгом "За нашу Советскую Родину!" Сейчас точно такая же операция предстоит современной России – операция по отказу от либерально-глобалистских химер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


146
Источник
Похожие новости
22 февраля 2022, 05:50
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
22 февраля 2022, 02:20
Ответ Зеленского Путину начался с обмана. Баранец не сдержался
22 февраля 2022, 07:35
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
22 февраля 2022, 07:35
США оставили две загадки в призыве к Зеленскому бежать из Киева
22 февраля 2022, 04:05
Путин принял решение. Украина имени Ленина будет ликвидирована
22 февраля 2022, 13:25
Зеленский предложил радикальный шаг против России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2022, 01:15
Бородай объяснил, почему Украина не наступает и изматывает Донбасс обстрелами
17 февраля 2022, 08:00
Украинский консул одним хэштегом разозлил жителей Черногории: "Позор! Покиньте страну!"
16 февраля 2022, 16:50
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём говорил" - Рар
21 февраля 2022, 18:45
Россия уничтожила войска ВСУ. Кто подыгрывает Украине?
21 февраля 2022, 03:35
Шваб проиграл. Михаил Хазин объяснил провал
18 февраля 2022, 10:50
Что происходит в Донбассе? ВСУ ведут прицельный огонь. Началась эвакуация
20 февраля 2022, 02:30
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.