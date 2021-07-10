Доктрина Байдена против Стратегии национальной безопасности России

Как ответить на беспрецедентные за 30 лет постсоветской истории вызовы со стороны США

2 июля президент России В. Путин подписал Указ об утверждении новой Стратегии национальной безопасности (предыдущая действовала с 2015 года). Чтобы понять значение данного документа, следует посмотреть, в каком международном контексте он принят и на что призван реагировать.

В первую очередь это более идеологизированный и по-прежнему конфронтационный, несмотря на отдельные проблески, подход к России новой администрации США. Отвечать надо на то, что в Америке все чаще называют «доктриной Байдена», направленной на глобальное американское доминирование и чреватой ещё большими авантюрами, чем всё, на что был способен Трамп.

Доктрина Байдена как основание для нового крестового похода

Общие контуры этого курса Байден определил в своей предвыборной речи «Спасение внешней политики США после Трампа». Тогда главным вызовом, угрожающим Америке, Байден назвал «быстрое продвижение авторитаризма в мире», который, «к сожалению», справляется со многими проблемами лучше, чем разобщенные и озабоченные собственными трудностями «демократии».

«Международная система, которую так тщательно построили Соединенные Штаты, трещит по швам».

Байденовский «авторитаризм» – это старая-новая идеологема, с помощью которой определяются противники Вашингтона по его выбору. По-прежнему на повестке дня выдвинутая Байденом идея созыва «всемирного саммита демократий», который, судя по всему, должен сформировать мировое правительство. На всемирный саммит намечено пригласить «организации гражданского общества со всего мира, которые стоят на переднем крае борьбы за демократию». То есть укрепить силы «гибридной войны» по прямому вмешательству в дела тех стран, которых не удостоят чести приглашения на данный саммит. Конечная цель сформулирована цинично и просто: «Вновь поставить Соединенные Штаты во главе стола»! (Пищевой цепочки! – Д.М.)

Объявленный мегаломанским лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой!» на этом фоне выглядит бледно.

Байден даёт миру свою стратегию

В марте 2021 года рассуждения президента Байдена обрели директивную форму в виде подписанной им «Промежуточной стратегии национальной безопасности» . В ней с экстатическим пылом, сравнимым с религиозным, положение мира, «находящегося на перепутье», уподобляется состоянию последней битвы сил добра и зла!

Якобы дебаты о том, куда двигаться миру, достигли пика. «Мир разделился на тех, которые считают, что лучший путь движения вперед для преодоления всех вызовов – это автократия, и тех, кто понимает, что для этого необходима только демократия».

В этом разделении «фундаментальным преимуществом» Соединенных Штатов является «их демократия». США должны доказать, что американская модель «не является реликтом истории, а единственным и лучшим путем для реализации перспектив будущего всего мира». А США – это «моральный лидер».

Хотя указывать на себя как единственного носителя истины в последней инстанции – это и есть патологический авторитаризм, имея дело с американцами, взывать к этому бесполезно.

Угрозы реют над Белым домом

Удивительно вот что. Декларируя своё «право» на авторитарный диктат над миром и на вмешательство во внутренние дела других стран, Вашингтон без тени смущения обвиняет в «подрывных намерениях» всех, кто попросту требует «демократического» к себе отношения.

В мартовской «Промежуточной стратегии» в главные враги Америки безоговорочно записаны Китай и Россия. Против них и сколачивается «всемирный демократический альянс». При этом «подрывными», если оставить пустые ярлыки, провозглашаются достигнутые Пекином и Москвой успехи в освоении тех или иных технологий, включая военные. Важно, дескать, не то, что они совершили, а то, что могут совершить, исходя из их «авторитаризма» и их потенциала. «Мы, – говорится в документе, – должны предотвращать угрозы до того, как они достигнут наших берегов».

По этой логики любой, кто попытается хоть в чем-то сравняться с Америкой, будет провозглашен угрозой для нее, не исключая её союзников по будущему глобальному альянсу.

Байден. «Всемогущий и непогрешимый»

Специализирующееся на работе Конгресса США вашингтонское издание The Hill на основе анализа сделанных заявлений и принятых документов полагает , что постепенное формирование «доктрины Байдена» в Белом доме идет по образцу «доктрины Монро». Приветствуется выраженная Байденом увязка внутренней и внешней политики, поддерживается курс на продолжение борьбы с «потенциальными противниками, главным образом Китаем и Россией» . Однако против центральной темы Байдена об «эпической борьбе» между «автократиями» и «демократиями» на страницах The Hill выступил даже представитель Атлантического совета, ветеран вьетнамской войны Харлан Улман.

Харлан Улман

По его словам, служба во Вьетнаме в середине 1960-х годов убедила его «в глупости этой идеалистической идеи переноса американской демократии в места, где она не будет работать и не нужна». Особенно сейчас, когда «образ Америки далек от сияющего града на холме, задуманного нашими основателями. Друзья и враги понимают это, возможно, даже лучше, чем мы».

В результате реализации «доктрины Байдена» Вьетнам и Ирак могут повториться, но уже в ином и, возможно, «очень неприятном контексте».

Американские войска в Афганистане. Пушки не помогли

Формирующейся «доктриной Байдена» названы высказывания президента и в респектабельном Foreign Affairs в статье исследователя Школы международных исследований им. Джона Хопкинса Хэла Брэндса «Демократия, авторитаризм и определяющее столкновение нашего времени».

Сам курс на идеологическую и геополитическую борьбу с Россией и Китаем автор поддерживает, но он сомневается в его осуществимости. Слабость позиций Америки Брэндс видит не только в повсеместных «кознях» Пекина и Москвы, но и в том, что «во всем либеральном мире антидемократические настроения и недовольство представительными институтами достигли высот, невиданных со времен Второй мировой войны».

Брэндс признает, что «даже с основными демократическими союзниками сомкнуть ряды может оказаться сложнее, чем ожидает администрация». Сосредоточенность на идеологической и технологической борьбе может отвлечь администрацию от насущных военных опасностей. «Двухпартийная комиссия по оборонной стратегии США предупредила еще в 2018 году, что Соединенные Штаты просто не обладают военной мощью, необходимой для выполнения своих обязательств на евразийской периферии».

Другой автор Foreign Affairs Дж. Шапиро указывает на фундаментальное противоречие «доктрины Байдена», в которой сталкиваются три «конкурирующих императива»: продвижение демократии, глобальное лидерство (что само по себе противоречит демократической идее. – Д.М.) и «внешняя политика в интересах среднего класса Америки» (которым обе первые задачи мало отвечают. – Д.М.).

Перед Стратегией национальной безопасности России 2021 года стоит принципиальная задача: как ответить на беспрецедентные за 30 лет постсоветской истории вызовы со стороны США, не впадая в алармизм.

Судя по утвержденному президентом РФ тексту, задача на доктринальном уровне выполнена. В документе твердо, спокойно, без излишнего пафоса, представлен курс на дальнейшее укрепление государственного суверенитета России и с полным основанием сделан упор на решение её внутренних проблем. Будет крепка и монолитна страна – не понадобится хитроумных ухищрений в духе «доктрины Байдена» для обоснования Америкой своего места под солнцем в этом мире.