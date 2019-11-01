Докторам прописали: президент сосредоточился на медицине

Более половины россиян сегодня недовольны состоянием здравоохранения в стране — и это несмотря на то, что на эту сферу из бюджета ежегодно выделяются сотни миллиардов рублей. Чаще всего граждан не устраивает работа самого близкого к ним, так называемого первичного звена — ФАПов, поликлиник и райбольниц. Чтобы люди наконец почувствовали изменение качества медицинских услуг, властям на местах необходимо эффективнее расходовать выделенные средства. Этого от глав регионов потребовал Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета в Калининградской области. Доступность здравоохранения снижает излишнее рвение при оптимизации, подчеркнул он. А перед началом мероприятия глава государства встретился с общественностью, чтобы лично поговорить о проблемах отечественной медицины с теми, кто сталкивается с этими трудностями каждый день. Во время встречи он сообщил, что в 2021 году расходы на здравоохранение вырастут до 4,1% ВВП, поддержал идею создания спецучреждений для детей-инвалидов и призвал незамедлительно обеспечить выплату пенсий работающим многодетным матерям-опекунам.

Не для галочки

Встречи Владимира Путина с общественностью различных регионов носят регулярный характер. Именно эти мероприятия, на которых звучат не отчеты чиновников, а реальные проблемы людей, часто становятся толчком для улучшения ситуации в стране. Беседа в Калининградской области имела особое значение, поскольку касалась она здравоохранения, то есть — жизни граждан.

Вопросы, связанные с медициной, в последнее время находятся на особом контроле у главы государства. И поэтому с самого начала встречи ощущалось, что мероприятие организовано для решения конкретных задач. Владимир Путин внимательно вслушивался в каждое слово выступающих, пытаясь оперативно находить решение той или иной проблемы.

Чтобы диалог получился максимально открытым, он попросил участников обойтись без излишней вежливости, не вставать с мест во время выступлений и переходить сразу к делу. Ведь несмотря на то что в последние годы ситуация в сфере здравоохранения постепенно улучшается, многие россияне по-прежнему недовольны уровнем медицинских услуг в стране. В настоящий момент статистика говорит, что более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения.

Одна из главных причин существующих проблем — «разрыв между муниципальным уровнем и государственным», пояснил Владимир Путин. Поэтому необходимо принятие системных решений, которые позволят наладить работу между разными уровнями управления, но сохранят самостоятельность муниципалитетов, добавил он. Это даст возможность более сбалансированно распределять и расходовать финансовые ресурсы. Притом что в рамках нацпроектов на здравоохранение до 2024 года выделена немалая сумма — более триллиона рублей.

Смягчение и ужесточение

После краткого вступительного слова президента на повестке встречи оказались весьма острые проблемы. В частности, был затронут вопрос ужесточения наказания для медиков за ошибки при назначении инвалидности. В стране проживает 12 млн людей с ограниченными возможностями, и Владимир Путин не исключил возможность введения санкций для врачей, которые допустили осечки в столь чувствительной области.

Президент также поддержал идею создания специализированных учреждений для детей-инвалидов, которые могут стать альтернативой крупным психоневрологическим интернатам. Одна из участниц беседы рассказала, что в Санкт-Петербурге на частные деньги уже созданы два социальных дома. Здесь дети-инвалиды проживают маленькими группами в составе около 20 человек, что позволяет создать более доброжелательную атмосферу для нуждающихся в помощи.

— Когда небольшое количество ребятишек собирается, требующих особого ухода: 15, 20, 30 человек, но не сотнями, с ними, конечно, легче работать. А вы говорите, еще и дешевле. Тем более тогда нужно тиражировать такой опыт, изучить его, методически рекомендовать в регионы и поддержать с федерального уровня. Попробуем это сделать, — заявил глава государства.

Обсуждалась в Калининграде и проблема абортов, количество которых с 2018 года сократилось приблизительно на 100 тыс. Тем не менее в стране сложилась ситуация, когда представителей некоммерческих организаций, проводящих противоабортные консультации, зачастую не пускают в специализированные медучреждения. По словам Владимира Путина, такая практика недопустима, и сотрудники НКО, занимающиеся профилактикой абортов, не должны испытывать трудностей в работе. Однако общение с пациентками должно всегда проходить лишь на добровольной основе, подчеркнул президент.

Выступил Владимир Путин и за смягчение ответственности для медиков, которые неумышленно теряют сильнодействующие обезболивающие препараты. Учитывая человеческий фактор, врачи должны быть избавлены от уголовной ответственности. Такие меры не скажутся на работе правоохранительных органов по борьбе с нелегальной торговлей наркотических средств, уверен президент.

— Избыточные требования ведут к тем негативным последствиям, о которых вы только что сказали, напрягают медицинских работников, не дают им возможность нормально работать, — согласился он.

Вместо этого «на уровне медучреждения достаточно коллегиально принять какое-то решение, зафиксировать это в акте, акт этот должен приобретать характер определенной нормы, может носить нормативный характер», пояснил Владимир Путин.

Завершая беседу с общественниками, президент заверил, что финансирование здравоохранения будет увеличиваться. И если в этом году расходы на данную сферу составляют 3,7% ВВП, то в 2021 году они вырастут до 4,1% ВВП. Говоря о конкретных цифрах, речь идет о 2,7 трлн рублей в текущем году и 4,5 трлн рублей в следующем.

По мнению главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, достичь расходов на медицину 4,1% ВВП к 2021 году вполне реально. В беседе с «Известиями» он отметил, что дополнительные вливания в первичное звено здравоохранения составят 500 млрд рублей из федеральных средств и 50 млрд рублей — из региональных.

— Этот вопрос рассматривался со всех сторон: материальная база, кадры, финансовое обеспечение, вопросы транспортной инфраструктуры. Очень серьезный, профессиональный разговор о том, как повысить эффективность работы именно первичного уровня. Те сигналы, которые президент получил из общения с людьми на прямых линиях, дали ему основания полагать, что это одно из самых важных мест. Основное внимание — именно первичному звену, — пояснил сенатор.

Стоит отметить, что в ходе беседы были затронуты не только вопросы, связанные со здравоохранением. Так, Владимир Путин призвал правительство немедленно решить вопрос с выплатами страховой части пенсии для работающих многодетных матерей-опекунов. Кроме того, глава РФ сказал, что государство в скором времени примет конкретные меры по строительству новых школ в отдельных регионах. Власти также уделят особое внимание проведению соответствующих ремонтных работ по улучшению состояния в уже построенных образовательных учреждениях.

«На чем экономим?»

Уже после беседы с представителями общественности Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета. И заявления главы государства в адрес чиновников на этом мероприятии казались куда более жесткими. К примеру, президент назвал недопустимыми некоторые попытки экономить на зарплатах медицинского персонала.

— Допустим, санитарок мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу — начали их переводить в уборщицы. Ну зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата. На чем экономим-то? — поинтересовался президент.

Упрекнул Владимир Путин региональные власти и в схематичной оптимизации первичного звена здравоохранения. По его словам, граждане зачастую жалуются на недоступность специализированных врачей, которые находятся на другом конце города или в соседнем районе.

— Такая логистика, скорее всего, дает экономию средств, но не учитывает запросы и интересы людей, не обеспечивает широкую доступность медицинских услуг. Да, конечно, в этой ситуации кто-то подождет, кто-то терпимость определенную проявит, в очереди постоит, а кто-то просто рукой махнет и отложит на потом, а в результате всё может закончиться тяжелым заболеванием или тяжелыми осложнениями, — подытожил Владимир Путин.

Чем лучше будет работать амбулаторное звено, тем меньше будет нагрузка на стационары и более эффективным будет здравоохранение в целом, считает завлабораторией оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Виталий Омельяновский.

— В вопросе модернизации первичного звена должен быть комплекс мер, но основной упор должен быть сделан именно на создании экономических и психологических стимулов для врачей. И это сложный момент, это сложнее чем купить оборудование и построить новую поликлинику, — отметил эксперт в беседе с «Известиями». — И здесь должна быть какая-то «дорожная карта», которая подразумевает обучение, переподготовку, обеспечение быта, а также финансовую мотивацию специалистов. Сказать, хватить ли для этого 150 млрд, сейчас трудно, потому что нам надо сделать аудит того, что есть.

По мнению эксперта, финансировать первичное звено здравоохранения стоит не только федеральному центру, но и самим регионам. По его мнению, высокая ответственность за распределение лежит и на местных руководителях, которые в идеале должны «чувствовать ситуацию, как никто другой».

Впервые в работе госсовета приняли участие простые врачи. По словам главы комиссии по развитию здравоохранения, физкультуре и спорту Общественной палаты Калининградской области, врача-акушера-гинеколога Татьяны Задоркиной, заседание Госсовета в Калининграде показало, насколько президент заинтересован в теме здравоохранения.

— Каждый вопрос, который задавали врачи, имел отклик у главы государства. Не было ни одного вопроса, где бы он не ориентировался, – сказала она «Известиям». — Впервые врачи получили возможность напрямую пообщаться с губернаторами, которые принимают ключевые решения в сфере здравоохранения, и за одним столом обсудить с ними все предложения и вопросы.

Татьяна Задоркина подчеркнула, что в такие моменты врачу важно увидеть, насколько действующая власть заинтересована в решении проблем обычных людей, которые работают «на земле».

— Мы сегодня почувствовали, что услышаны, — сказала «Известиям» активист регионального штаба ОНФ Калининградской области Елена Орлова, детский врач-хирург. — Например, вице-премьер Татьяна Голикова говорила о функционировании системы обязательного медицинского страхования, о взаимодействии частных и бюджетных учреждений в этой системе, а многие губернаторы отметили необходимость дофинансировать подушевое обеспечение на каждого жителя страны. Большое внимание уделили фонду оплаты труда — зарплатам врачей, медсестер, младшего медицинского персонала.

По ее словам, на заседании были подробно рассмотрены проблемы инвалидов, в том числе детей. Особенно по закупкам для них лекарств, которые не всегда находятся в списке отечественных производителей и не допущены на другие конкурсные процедуры.

А вот юрист проекта ОНФ «Регион заботы» и благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анастасия Жданова начала выступление со слов благодарности.

— Хочу сказать от лица всех семей с тяжелобольными детьми и от лица врачей, которые работают с этими детьми, большое спасибо за решение о ввозе в страну незарегистрированных лекарств, пока не зарегистрированных, — сказала она. — Мы понимаем, какое сложное это было решение. В основе его лежит милосердие, милосердие государства, и за него огромное спасибо.

Главный врач ГБУЗ Калининградской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Евгений Любивый отметил в беседе с «Известиями», что президент уделяет пристальное внимание здоровью нации и часто встречается с представителями практического здравоохранения.

— Для нас очень важно, что нас слышат. На встрече внимание уделили действительно самым актуальным проблемам здравоохранения. Уверен, что данные президентом поручения все будут реализованы с успехом, — сказал он.

Ключевыми вопросами, которые обсуждались на Госсовете, Евгений Любивый назвал кадровое обеспечение, зарплаты медиков и доступность медицинской помощи. Врач выразил надежду, что это поможет решить проблемы, которые возникают в этих сферах.