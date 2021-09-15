Доктор встал на защиту Марии Шукшиной: "Стыдно, мужики!"

Доктор Вячеслав Боровских высказался в защиту актрисы Марии Шукшиной. Он подчеркнул, что важные слова сказала в присутствии первых лиц хрупкая женщина. Она взяла удар на себя. "Стыдно, мужики!" - заявил Боровских.

Доктор Вячеслав Боровских отреагировал на травлю актрисы Марии Шукшиной, не побоявшейся сказать правду во время вручения правительственной награды. Шукшина, напомним, говорила о деградации общества и риске уничтожения России, если мы не изменим содержание современной культуры:

Я благодарю за награду, но чтобы с гордостью носить эту медаль на груди за заслуги перед Отечеством, нужно об Отечестве и говорить, говорить правду. А правда в том, что у нас беда. И в сфере, близкой мне, в культуре. И вирус бескультурья гораздо опаснее модного нынче коронавируса. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но невидимым глазу образом выкашивает он целые поколения. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя,

- таким было обращение Шукшиной.

После сказанного в адрес Шукшиной посыпались оскорбления от анонимных источников в телеграм-каналах. Критически высказывались и в средствах массовой информации, на что указал и доктор Вячеслав Боровских. Он подчеркнул, что на защиту актрисы мало кто встал. Поэтому врач и решил высказаться, обратив внимание, что хрупкая женщина сказала важные слова, а не мужчины:

Мне стало стыдно за нас, мужчин. Среди наc не нашлось никого, кто осмелился бы встать на защиту отечественной культуры. Это сделала женщина! Мария Шукшина показала нам всем, как нужно любить свою Родину и свой народ! На вручении ей награды в Кремле она не побоялась открыто выразить свою боль за наше Отечество. Как же глупо и низко выглядят на её фоне некоторые мужчины! Стыдно, мужики!

Полная версия речи Марии Шукшиной публиковалась Царьградом ранее.