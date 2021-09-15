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Доктор встал на защиту Марии Шукшиной: "Стыдно, мужики!"
15 сентября 2021, 06:10 • 71 • Политика
Доктор Вячеслав Боровских высказался в защиту актрисы Марии Шукшиной. Он подчеркнул, что важные слова сказала в присутствии первых лиц хрупкая женщина. Она взяла удар на себя. "Стыдно, мужики!" - заявил Боровских.
Доктор Вячеслав Боровских отреагировал на травлю актрисы Марии Шукшиной, не побоявшейся сказать правду во время вручения правительственной награды. Шукшина, напомним, говорила о деградации общества и риске уничтожения России, если мы не изменим содержание современной культуры:
- таким было обращение Шукшиной.
После сказанного в адрес Шукшиной посыпались оскорбления от анонимных источников в телеграм-каналах. Критически высказывались и в средствах массовой информации, на что указал и доктор Вячеслав Боровских. Он подчеркнул, что на защиту актрисы мало кто встал. Поэтому врач и решил высказаться, обратив внимание, что хрупкая женщина сказала важные слова, а не мужчины:
Полная версия речи Марии Шукшиной публиковалась Царьградом ранее.
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