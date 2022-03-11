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Доктор Сосновский поставил Зеленскому "диагноз" и назначил "лечение"

11 марта 2022, 05:20  •  45 • Политика
Журналист и политолог Александр Сосновский поставил "диагноз" президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он не только указал основные симптомы и способы диагностики, но и назначил "лечение".
Автор Telegram-канала "Доктор Сосновский" опубликовал фотографию Владимира Зеленского, которую сопроводил выдержкой с информационного ресурса о медицине. В посте речь шла о синдроме жертвы.
Синдром жертвы является психологическим феноменом, когда человек чувствует себя беспомощным. Он перекладывает ответственность на окружающих. Так пациент преодолевает стрессы и травмы.
К основным симптомам синдрома жертвы относятся жалость к самому себе, пессимистичное отношение к своему будущему, а также стремление обвинять окружающих. Диагностируют болезнь специалисты, проводя клиническую беседу, наблюдая за пациентом, предлагая психодиагностические вопросники.
"Лечение психотерапевтическое, основано на поведенческих методах, корректирующих самооценку и поведение", - говорится в посте.

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