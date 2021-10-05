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Доктор Сосновский показал документы о переводе на счёт Зеленского 1,5 млрд евро

05 октября 2021, 15:50  •  289 • Политика
Журналист Александр Сосновский показал документы о гигантском переводе денег на счет президента Украины Зеленского в Люксембурге.
Журналист Александр Сосновский в эфире своей программы показал документы, из которых следует, что на личный счет президента Украины Владимира Зеленского 4 октября в Люксембурге поступил трансфе гигантской суммы в размере более 1 млрд евро.
Копии этих документов вчера в прямом эфире нам представил Игорь Макаров, который сбросил маску "украинского Ассанжа" и открыто рассказал о имеющихся у него документах. Мы будем проверять из подлинность и верифицировать, но как повод для вопросов к президенту Украины, мы их публикуем
- рассказал Сосновский в эфире на Соловьев-Live.
По его словам, перевод крупной суммы произошел в тот момент, когда об офшорах Зеленского стало известно после разоблачений группы международных расследователей "архив Пандоры".
Ранее глава Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков сообщил, что данные из "досье Пандоры" о президенте Владимире Зеленском проверят в кратчайшие сроки. Он назвал условие, при котором глава государства уйдёт от ответственности за офшоры.

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