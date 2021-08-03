Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нарышкин рассказал о ЧП в разведке: "Трагическое событие"
"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правил...
"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС
Главная / Политика

Доктор Сосновский подарил миру идею "нового блока" белорусской оппозиции

03 августа 2021, 12:15  •  118 • Политика
Политолог Александр Сосновский подарил миру идею "нового блока" белорусской оппозиции. Об этом он сам написал в Telegram, очевидно с иронией, на фоне заявлений "всплывшей" в информационном потоке белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, которая вступилась за легкоатлетку из Белоруссии Кристину Тимановскую.
Напомним, что скандал разыгрался в конце минувшей недели. Белорусская спортсменка пожаловалась в соцсетях, что её поставили бежать эстафету, в которой она не должна была участвовать. При этом она обвинила в случившемся белорусских спортивных чиновников. Сообщение наделало много шуму в соцсетях. Накануне стало известно, что Тимановская получила польскую визу после отказа возвращаться в Белоруссию с Олимпиады в Токио. Информацию подтвердил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач на своей странице в Twitter.
В свою очередь Тихановская вступилась за спортсменку и призвала "исполком МОКа провести разбирательство и расследование в отношении руководящего состава НОК". Также она заявила, что собирается переговорить с правительствами стран, которые предложили помощь, и представителями международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.
Политолог Александр Сосновский оценил последние сообщения об этом скандале и вынес свой "вердикт".
"Новый блок "Тихановская - Тимановская" - сокращённое название "ТиТи". Дарю идею", - с иронией отметил он в своём Telegram-канале "Доктор Сосновский".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






118
Источник
Похожие новости
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" на Олимпиаде
03 августа 2021, 06:45
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков
03 августа 2021, 03:05
"Для общего блага": Американский вице-адмирал оценил русских военных
03 августа 2021, 04:55
В Крыму оценили угрозу Киева о «камнях с неба»
03 августа 2021, 06:45
В Госдепе оспорили визовый нюанс для русских дипломатов
03 августа 2021, 08:35
Посол России обвинил США в ударе по русским семьям
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" н...
03 августа 2021, 06:45
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков
03 августа 2021, 04:55
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки проросси...
03 августа 2021, 01:15
Подменили рассадку - и всё: В Чехии сообщили о "ковидном" обмане на Играх в...
03 августа 2021, 03:05
В Киеве потерялся главный помощник белорусских эмигрантов
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июля 2021, 12:10
«Если русские – прокажённые, пусть об этом объявят»
31 июля 2021, 00:50
"Стала настоящим нокаутом": Как статья Путина нарушила планы Киева
02 августа 2021, 09:40
В Раде заявили о будущем кризисе на Украине. Помощи будут просить у Москвы
30 июля 2021, 01:55
Русские самолётами тушат пожары в Турции. Местных задело: "Мы платим за это"
29 июля 2021, 04:50
"Смешно до икоты": У Зеленского "что-то в голове перемкнуло" – Сатановский
31 июля 2021, 15:30
Депутат оскорбил православный храм. Народ отреагировал мгновенно
31 июля 2021, 04:30
"Генерал Мышь" выручает Россию. Пушков не сдержал иронии: "Получите – распишитесь"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.