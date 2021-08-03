Доктор Сосновский подарил миру идею "нового блока" белорусской оппозиции

Политолог Александр Сосновский подарил миру идею "нового блока" белорусской оппозиции. Об этом он сам написал в Telegram, очевидно с иронией, на фоне заявлений "всплывшей" в информационном потоке белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, которая вступилась за легкоатлетку из Белоруссии Кристину Тимановскую.

Напомним, что скандал разыгрался в конце минувшей недели. Белорусская спортсменка пожаловалась в соцсетях, что её поставили бежать эстафету, в которой она не должна была участвовать. При этом она обвинила в случившемся белорусских спортивных чиновников. Сообщение наделало много шуму в соцсетях. Накануне стало известно, что Тимановская получила польскую визу после отказа возвращаться в Белоруссию с Олимпиады в Токио. Информацию подтвердил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач на своей странице в Twitter.

В свою очередь Тихановская вступилась за спортсменку и призвала "исполком МОКа провести разбирательство и расследование в отношении руководящего состава НОК". Также она заявила, что собирается переговорить с правительствами стран, которые предложили помощь, и представителями международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.

Политолог Александр Сосновский оценил последние сообщения об этом скандале и вынес свой "вердикт".

"Новый блок "Тихановская - Тимановская" - сокращённое название "ТиТи". Дарю идею", - с иронией отметил он в своём Telegram-канале "Доктор Сосновский".