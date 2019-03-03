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Доктор Смерть призвала украинцев пить антибиотики с алкоголем

03 марта 2019, 16:24  •  332 • Политика
Глава украинского минздрава Ульяна Супрун, давно заслужившая на своем посту прозвище Доктор Смерть, призвала украинцев пить антибиотики с алкоголем. Она назвала мифом противопоказания по этому поводу.
Ульяна Супрун назвала "мифом" запрет на алкоголь во время приёма антибиотиков, заявив, что полный запрет распространяется только на некоторые виды лекарств.
Глава украинского минздрава по прозвищу Доктор Смерть посвятила спиртному подробный пост в "Фейсбуке". Она рассказала о некоторых положительных эффектах алкоголя, а также призвала без опасений пить алкоголь и антибиотики вместе.
Ранее Супрун, получившая медицинское образование в США, но никогда не практиковавшая в качестве врача, призывала отправлять детей в школу с кашлем, насморком и температурой, предлагала лечить людей с деменцией музыкой и призывала студентов медицинских вузов осваивать профессию по популярным сериалам.

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