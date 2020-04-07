Доктор Шкробанец: от COVID-19 Украину спасёт только чудо

На утро 7 марта на Украине зафиксировано 1462 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.В эфире телеканала «Киевская Русь» доктор медицинских наук, профессор Игорь Шкробанец подчеркнул, что в стране в геометрической прогрессии растёт количество заболевших коронавирусом, которых современная украинская медицина просто не может поставить на ноги, поэтому только чудо может спасти страну от пандемии.По его словам, Украина оказалась на 105-м месте в мире по количеству населения, проверенного тестами на коронавирусную инфекцию COVID-19, о чём свидетельствуют данные Worldometers, где публикуют актуальную информацию о заболеваемости коронавирусом во всех 205 странах. По данным ресурса, на Украине сегодня проведено 5040 тестов на выявление коронавируса, что составляет 115 тестов на миллион населения. По показателю охвата населения тестами Украина оказалась между Намибией и Марокко.Кроме того, доктор медицинских наук Игоря Шкробанец отметил, что украинские медучреждения не готовы к массовому наплыву больных коронавирусом, а потому государство должно вводить жёсткие карантинные мероприятия., — подчеркнул он.Профессор отметил, что нынешние киевские власти ввели такие жёсткие карантинные мероприятия, чтобы медицинские учреждения смогли оттянуть вспышку пандемии коронавируса и дать время врачам подготовится к поступлению большого количества заражённых.Тем не менее, по словам профессора, Украина может не справиться со вспышкой коронавирусной инфекции из-за того, что:— на Украине фактически уничтожена санэпидслужба;— материальная база в ходе новых медицинских реформ не улучшилась, а стала только хуже;— большинство больниц не стали опорными больницами, так как они должны переходить на новую форму финансирования с 1 апреля., — резюмировал Шкробанец.Напомним, по прогнозам главного санврача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, пик эпидемии коронавируса на Украине придётся на средину апреля. По его словам, смертность от Covid-19 в эти дни будет максимальной, но Минздрав принимает меры, чтобы растянуть во времени последствия распространения инфекции на Украине.