|
Доктор Шкробанец: от COVID-19 Украину спасёт только чудо
07 апреля 2020, 23:35 • 56 • Украина
На утро 7 марта на Украине зафиксировано 1462 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.
В эфире телеканала «Киевская Русь» доктор медицинских наук, профессор Игорь Шкробанец подчеркнул, что в стране в геометрической прогрессии растёт количество заболевших коронавирусом, которых современная украинская медицина просто не может поставить на ноги, поэтому только чудо может спасти страну от пандемии.
По его словам, Украина оказалась на 105-м месте в мире по количеству населения, проверенного тестами на коронавирусную инфекцию COVID-19, о чём свидетельствуют данные Worldometers, где публикуют актуальную информацию о заболеваемости коронавирусом во всех 205 странах. По данным ресурса, на Украине сегодня проведено 5040 тестов на выявление коронавируса, что составляет 115 тестов на миллион населения. По показателю охвата населения тестами Украина оказалась между Намибией и Марокко.
«Если государство не будет централизовано заботиться о таких мероприятиях, оно проиграет эту войну. Сегодня те карантинные мероприятия, которые у нас на Украине, — они оправданы. И это я говорю, зная состояние вещей, готовность наших медицинских учреждений к массовому приёму больных, требующих кислородной поддержки», — подчеркнул он.
Профессор отметил, что нынешние киевские власти ввели такие жёсткие карантинные мероприятия, чтобы медицинские учреждения смогли оттянуть вспышку пандемии коронавируса и дать время врачам подготовится к поступлению большого количества заражённых.
Тем не менее, по словам профессора, Украина может не справиться со вспышкой коронавирусной инфекции из-за того, что:
— на Украине фактически уничтожена санэпидслужба;
— материальная база в ходе новых медицинских реформ не улучшилась, а стала только хуже;
— большинство больниц не стали опорными больницами, так как они должны переходить на новую форму финансирования с 1 апреля.
«Почему-то никто не принимает решение, сказав: "Ребята, вы принимаете больных, вы об этом не думайте, вы готовьтесь к массовому приёму". Дай Бог, чтобы его не было, но та статистика, которая есть в Европе, и так как у нас геометрически увеличивается количество заболевших — только чудо спасёт нас», — резюмировал Шкробанец.
Напомним, по прогнозам главного санврача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, пик эпидемии коронавируса на Украине придётся на средину апреля. По его словам, смертность от Covid-19 в эти дни будет максимальной, но Минздрав принимает меры, чтобы растянуть во времени последствия распространения инфекции на Украине.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 апреля 2020, 11:35
|
04 апреля 2020, 03:35
|
04 апреля 2020, 18:08
|
02 апреля 2020, 11:35
|
07 апреля 2020, 07:35
|
02 апреля 2020, 09:35
|
05 апреля 2020, 09:35