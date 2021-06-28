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Доктор наук о призывах политиков к обязательной вакцинации: "Меня уже начинает потряхивать"

28 июня 2021, 04:25  •  41 • Политика
Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов признался, что в ситуации некой политизированности его, прямо скажем, не радуют призывы политиков к обязательной вакцинации. "Меня уже начинает потряхивать", - отметил врач.
Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов в эфире Царьграда рассказал о своей позиции касаемо обязательной вакцинации и признался, что больше всего ему не нравится некая политизированность вопроса:
"Когда у политических деятелей возникает желание выговорить слово "антитела", меня уже начинает потряхивать, - отметил Шафалинов. - Одно дело, я слышу это мнение от академика, профессора, а другое дело, когда я слышу это от политика. И конечно, с моей точки зрения, это никак не допустимо".
Владислав Шафалинов полагает, что сегодня многие забывают о противопоказаниях при вакцинации, в том числе от коронавируса. И понимая, что есть противопоказания, нельзя вводить обязательную вакцинацию, считает доктор. Ясно, что любой пациент проходит обследование перед прививкой, однако не всегда можно заметить те или иные проявления - показания к отказу от укола:
"С моей точки зрения, любая аллергическая реакция в анамнезе может являться противопоказанием. Мы же знаем, что у абсолютно здоровых людей после двух прививок возникает это заболевание с тяжёлым исходом. Это факт", - сказал Шафалинов в эфире программы "Шафран".
Кроме того, доктор сослался на одного из своих коллег:
"Как говорил покойный ныне профессор Александр Полетаев, в иммунологии известно всего 5% от того, что творится с иммунной системой. Я эту точку зрения разделяю и считаю, что на многие вопросы у нас ещё нет ответов – очень многое ещё не изучено, - отметил Шафалинов. - Если человек с аллергией сделает прививку, то, возможно, первое время у него всё будет нормально, а потом начнёт постепенно развиваться какое-то хроническое заболевание. Но и оно дебютирует не сразу, некоторые болезни не проявляются годами".

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