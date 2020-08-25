Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже выжат"

Берлинская клиника Charite вышла на версию об отравлении российского блогера Алексея Навального. По мнению немецких врачей, оппозиционер был отравлен веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Информацию прокомментировал известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Прежде всего доктор объяснил, что холинэстераза - это фермент, разрушающий нейромедиатор ацетилхолин в синапсах. При этом ситуация с этими "синапсами" проявляется именно клинически, то есть специфичным симптомокомплексом. Это пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос и так далее.

Что за этим стоит, надо разбираться. Если химические вещества - одно дело, если какие-то ещё процессы (повышенный магний, пониженный кальций, другие электролитные нарушения) - другое, - пишет доктор Мясников на своём Telegram-канале.

Он отмечает, что пока ещё никто не готов ответить данными биохимии или токсикологии, какие вещества вызвали такое состояние Навального. Лекарства? Яд? Если разбираться, то самый распространённый источник "ингибиторов холинэстеразы" - органофосфатные удобрения, указывает доктор Мясников.

Три миллиона травятся органофосфатами по миру ежегодно (10 тысяч в США только), и 300 тысяч случаев заканчиваются смертью, - приводит врач данные статистики.

Когда из случая с Навальным будут делать нового Скрипаля, надо об этом помнить. Если имело место отравление российского гражданина, нужно следствие, тем более строго объективное, подчёркивает доктор Мясников.

Врач добавляет, что, если бы российские власти хотели смерти Навального, он бы умер. И органофосфатами "пугать" нельзя. Тут или убийство, или уже непредумышленные случайности, не связанные с работой "профессионалов".

Но есть ещё и официальные лекарства - ингибиторы холинэстеразы. Применяются для лечения болезни Альцгеймера. Но и для улучшения памяти - как стимулятор мозговой деятельности. Например, захотел молодой политик улучшить работоспособность и память, взял ударную дозу таблеток, потом не поел, выпил лишнего и передоз! Может такое быть? Ну более вероятно, чем удобрения или недоучка-отравитель! - считает доктор Мясников.

Таким образом, главный вывод из всего вышесказанного состоит в том, что пока не стоит торопиться с выводами. Врачи видят симптомокомплекс и делают предположения. Это их работа. Необходимо дождаться, во что это всё в итоге выльется. Ничего ещё не ясно, указывает специалист.

Миллион раз бывало, что очевидные вещи оборачивались пшиком и наоборот, уж поверьте. Только я боюсь, что спусковой крючок уже выжат и нас ждут серьёзные политические баталии, - подвёл итог доктор Мясников.

Напомним также, что омские врачи опровергли результат обследования Навального в клинике Charite. Они проводили исследование на широкий спектр наркотических, лекарственных и синтетических веществ и не обнаружили токсичных веществ в организме блогера, сообщает Nation News.