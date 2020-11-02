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Доктор Мясников рассказал о самой большой загадке пандемии: "Посмотрите на Москву"

02 ноября 2020, 20:00  •  88 • В мире
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о самой большой загадке пандемии коронавируса лично для себя. "Посмотрите на Москву", - предложил он.
По словам Мясникова, самой большой загадкой пандемии для него остаётся тот факт, что богатейшие страны "просто схлопнулись, оказались недееспособны в условиях эпидемии не самой грозной инфекции". Он отметил, что не только в первую волну, которая показала полный провал их системы здравоохранения и в плане лечения, и в плане прогнозирования, но и сейчас они так же схлопнулись.
"Макрон признал: мы не ожидали, мы не рассчитывали, мы не готовы... Прямо по (басне) Лафонтена "Стрекоза и муравей": "Ах, ты пела?! Так пойди же попляши!" - отметил Мясников в своём Telegram-канале.
При этом эксперт подчеркнул, что в этом смысле Россия по сравнению с Европой - тот самый муравей. "Лето не потеряли: строили госпитали, наращивали коечный фонд, наладили производство средств защиты, готовили врачей, создали вакцину, наконец!" - объяснил он.
Мясников подчеркнул, что в той же Франции, например, сегодня не купить даже банальную вакцину от гриппа: "Нет её в аптеках, и аптекари говорят, что и не ждите!"
"Посмотрите на Москву, на которую легла основная нагрузка борьбы с эпидемией", - предложил он. Мясников отметил, что мы продолжаем ворчать из-за масок, штрафов и прочего, однако город живёт нормальной жизнью, "что невероятно режет глаз приехавшим из Европы, погружённой просто во мрак!".
"Тут знакомая из Франции звонит со слезами - у неё абсцесс, но нигде её не принимают - вообще нигде! Спрашивает, как самой вскрыть. Я даже и не сравниваю уровни смертности! Так что позитив есть - мы сегодня лучшие!" - подытожил он.

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