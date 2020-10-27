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Доктор Мясников оценил COVID-план Франции: "Близко к лагерным порядкам"
27 октября 2020, 20:05 • 18 • Политика
Власти Франции намекнули на трудные COVID-решения. "Близко к лагерным порядкам: на работу, с работы и под замок", - прокомментировал доктор Мясников.
Французские власти рассматривают возможность ужесточения мер по борьбе с COVID-19. Их прокомментировал российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Речь идёт о намерении властей Франции установить комендантский час ежедневно по будням с 7 вечера до 6 утра и комендантский час по выходным - все 48 часов субботы и воскресенья с возможностью выхода из дома только со специальным разрешением. Столь жёсткие меры связаны с тем, что Франция выходит в число рекордсменов по количеству вновь выявленных положительных тестов на COVID-19.
По мнению доктора Мясникова, идею французских властей можно описать русской поговоркой: "И хочется, и колется". С одной стороны, во Франции не вводят полный локдаун, так как в этом случае экономику страны ждёт смерть. С другой стороны, сразу после работы людей принуждают сидеть дома и никуда не выходить.
Напомним, что днём ранее глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси назвал ситуацию с коронавирусом в стране критической. По его словам, число заразившихся во Франции за сутки находится на уровне 100 тысяч, включая недиагностированные и бессимптомные случаи.
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