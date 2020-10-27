Доктор Мясников оценил COVID-план Франции: "Близко к лагерным порядкам"

Французские власти рассматривают возможность ужесточения мер по борьбе с COVID-19. Их прокомментировал российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Речь идёт о намерении властей Франции установить комендантский час ежедневно по будням с 7 вечера до 6 утра и комендантский час по выходным - все 48 часов субботы и воскресенья с возможностью выхода из дома только со специальным разрешением. Столь жёсткие меры связаны с тем, что Франция выходит в число рекордсменов по количеству вновь выявленных положительных тестов на COVID-19.

По мнению доктора Мясникова, идею французских властей можно описать русской поговоркой: "И хочется, и колется". С одной стороны, во Франции не вводят полный локдаун, так как в этом случае экономику страны ждёт смерть. С другой стороны, сразу после работы людей принуждают сидеть дома и никуда не выходить.

Учитывая, что у большинства работающих французов (не буржуев) на удивление для россиян скромные жилищные условия (мы-то уверены, что ТАМ всё в шоколаде!) и у них вся жизнь "на улице" - мера прозвучит очень болезненно! Близко к лагерным порядкам: на работу, с работы и под замок, - комментирует доктор Мясников в своём Telegram-канале.

Напомним, что днём ранее глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси назвал ситуацию с коронавирусом в стране критической. По его словам, число заразившихся во Франции за сутки находится на уровне 100 тысяч, включая недиагностированные и бессимптомные случаи.