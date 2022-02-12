Доктор Мясников оказался в эпицентре парижского бунта: "Приехал к сыну в гости!"

Известный телеведущий Александр Мясников показал видеозапись из Парижа, куда приехал к сыну в гости. Судя по кадрам, врач оказался в эпицентре бунта горожан. "Приехал, называется, к сыну в гости!" - подписал пост Мясников.

Сегодня Париж вновь на баррикадах. Во французской столице проходит митинг в поддержку канадских дальнобойщиков, которые бунтуют против обязательной вакцинации от коронавируса.

Впрочем, не только "Конвой свободы" (как называют протестную акцию канадских дальнобойщиков) стал поводом для бунта парижан. Французы активно протестовали и против коронавирусных ограничений, и против высоких цен на энергоносители.

Полицейские подавляли бунт жёстко. В ход пошли и дубинки, и слезоточивый газ, митингующим на машинах бьют стёкла. На улицы Парижа выкатили даже бронетранспортёры.

Известно о почти полусотне задержанных после полицейской зачистки центра города в районе Елисейских Полей. Не исключено, что их количество будет только расти.

В эпицентре парижского бунта внезапно оказался известный в России доктор Александр Мясников. В своём Telegram-канале он обнародовал видеозапись из столицы Франции, где сейчас находится его сын Леонид. Судя по кадрам, врач был неподалёку от парижских "баррикад".

"Приехал, называется, к сыну в гости!" - подписал свой пост Мясников.