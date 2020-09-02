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Доктор Мясников об отравлении Навального ядом: "Убийца - маленький Эдуард"
02 сентября 2020, 23:40 • 107 • Политика
Германия обсудит санкции против России из-за следов "Новичка" у Навального. Доктору Мясникову ситуация напомнила эпизод из романа "Граф Монте-Кристо". "Маленький Эдуард, феноменальный ребёнок, - убивает не хуже взрослого. Этот прелестный ребёнок будто бы раздобыл склянку с каким-то снадобьем, которым он время от времени потчует тех, кто ему не угодил", - процитировал врач монолог Бошана.
В Германии не исключают введение новых санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, в анализах которого нашли яд "Новичок". Ситуацию с "отравлением" оппозиционера прокомментировал известный врач и телеведущий Александр Мясников.
Ситуация напомнила доктору Мясникову эпизод из романа "Граф Монте-Кристо", в котором также фигурирует череда отравлений. Врач процитировал:
Мясников добавил, что если канцлер Германии Ангела Меркель и её люди всерьёз обвиняют российские спецслужбы в повторных попытках отравления "Новичком", то они держат всех за дебилов. А если они сами в это верят, то дебилы уже они, подытожил врач.
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