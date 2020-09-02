Доктор Мясников об отравлении Навального ядом: "Убийца - маленький Эдуард"

В Германии не исключают введение новых санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, в анализах которого нашли яд "Новичок". Ситуацию с "отравлением" оппозиционера прокомментировал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

"Это шутка такая?! Нет, сценарий всей этой истории был предсказуем с неизбежным назначением виновных, но опять "Новичок"?! Мне одному это кажется абсурдом?!" - написал он в своём Telegram-канале.

Ситуация напомнила доктору Мясникову эпизод из романа "Граф Монте-Кристо", в котором также фигурирует череда отравлений. Врач процитировал:

"Итак, господа, - сказал Бошан, - если в доме обильно умирают - мне нравится это выражение, - то это значит, что в доме есть убийца. Его собеседники встрепенулись; им самим уже не раз приходила в голову эта мысль. - Но кто же убийца? - спросили они. - Маленький Эдуард. Шато-Рено и Дебрэ расхохотались; Бошан, нисколько не смутившись, продолжал: - Да, господа, маленький Эдуард, феноменальный ребёнок, - убивает не хуже взрослого. Этот прелестный ребёнок будто бы раздобыл склянку с каким-то снадобьем, которым он время от времени потчует тех, кто ему не угодил".

Мясников добавил, что если канцлер Германии Ангела Меркель и её люди всерьёз обвиняют российские спецслужбы в повторных попытках отравления "Новичком", то они держат всех за дебилов. А если они сами в это верят, то дебилы уже они, подытожил врач.