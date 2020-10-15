Доктор Комаровский не стал жалеть ни Зеленского, ни Гордона: "Веры нет ни во что!"

Евгений Комаровский - один из самых известных телевизионных докторов и в России, и на Украине, дал интервью Дмитрию Гордону. И, безусловно, речь шла не только о медицине и здравоохранении.

Собеседники затронули и политические вопросы. Как оказалось, в своё время Комаровский стал объектом травли из-за президента Украины Петра Порошенко. И лично доктор негативно относится к этому украинскому лидеру. Надежды он связывал с Владимиром Зеленским. В интервью Комаровский говорит, что на президента Зеленского, действительно, возлагали большие надежды. Но... сегодня доктор вынужден констатировать, что Украина снова загнана в тупик.

В качестве примера он привёл отношение к нацизму. Комаровский признался, что лично ему казалось, будто Украина, получившая прививку от фашизма после многих трагедий Великой Отечественной войны, никогда не столкнётся с ним вновь.

"От нацизма рукой подать до фашизма. Извини, пожалуйста, но когда еврейский мальчик становится президентом страны и допускает нацизм на улицах, извините, так веры нет ни во что! Это неправильно!", - подчеркнул Комаровский.

Кстати, Гордон спросил, не хочет ли Комаровский вернуться в советское время. На эту провокацию доктор не поддался. И просто ответил:

"Мне хочется в страну, где есть мораль. В Советском Союзе мораль была внешняя. Но каждый ребёнок знал, что такое хорошо и что такое плохо. Это было очень важно. Идеология была на высоте..."

Кстати, сказанное Комаровским оценил, например, корреспондент "Комсомолки" Роман Голованов. В личном телеграм-канале он написал:

"Смелый мужик доктор Комаровский. Разнёс порохаботов. Ужаснулся, что Зеленский не дал команду сажать уличные банды нациков. И тут очень точные слова. Как еврейский мальчик, который стоит во главе государства, может закрывать глаза на бандеровцев? Забыл Бабий Яр? Забыл все зверства? Выходят новые гитлеровские кочегары, которые готовы встать у печей концлагеря. А у Гордона чуть голова не лопнула от таких поворотов".