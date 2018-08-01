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Доктор исторических наук РАН оценил украинские учебники

01 августа 2018, 22:24  •  118 • Украина
Научный директор Российского военно-исторического общества, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории, доктор исторических наук РАН Михаил Мягков в беседе с ФАН оценил украинские учебники.
 
©youtube / Interaffairs
 

По словам эксперта, в настоящее время Украина пытается поставить свою историю отдельно, и если так будет продолжаться, то страна может ввергнуть себя в «беспамятство» и «фальсификацию» собственной истории.

Мягков напомнил о совместных сражениях русской и украинской наций в составе Российской империи на фронтах Первой мировой войны, а также об общей борьбе в составе СССР против фашизма в годы Великой Отечественной войны.

Ранее украинский политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал новый учебник по географии.

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