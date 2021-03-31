Доклад ВОЗ не устроил 14 стран мира: Госдеп США объяснил, почему так важно найти источник пандемии

Опубликованный 30 марта доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не устроил 14 стран мира. Они выразили озабоченность из-за фактов, приведённых в документе. Госдепартамент США объяснил, почему так важно найти источник пандемии коронавируса.

На сайте Госдепа США появилось совместное заявление более чем десятка стран. Кроме Штатов озабоченность в связи с докладом выразили Великобритания, Корея, Литва, Япония, Эстония, Чехия, Австралия, Словения, Норвегия, Латвия, Израиль, Дания, Канада.

Эти страны подчеркнули, что необходимо объединить усилия и разработать алгоритм оценки подобных вспышек, происхождение которых неизвестно, чтобы использовать его в будущем. Алгоритм должен отвечать определённым требованиям: быть быстрым, научно обоснованным, эффективным, прозрачным и независимым.

Составители заявления призвали провести необходимые исследования на животных, а также активизировать следующую фазу исследовательского процесса ВОЗ.

Напомним, в докладе Всемирной организации здравоохранения сформулированы четыре возможных версии возникновения пандемии. Вирус, вероятнее всего, передался от летучих мышей к какому-то животному-посреднику, а затем к человеку. Чуть менее вероятно, что заражение людей произошло напрямую от летучих мышей.

Передача вируса через замороженные продукты названа маловероятной. Международная группа учёных указала также и "крайне маловероятную" версию. Она заключается в утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском городе Ухань.