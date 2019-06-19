Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Жириновский со скандалом покинул заседание Госдумы
Патриарх Кирилл - Церковь никогда не ошибается и во всем права
«Позор, мне с вами не по пути!»: Жириновский покинул заседание Госдумы из-за отк...
Американские журналисты запутались в сочинении ужасов о "параде гордости&qu...
Главная / В мире

Доклад ООН: Кочевников становится больше

19 июня 2019, 18:54  •  48 • В мире
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев записало в эту категорию почти 71 миллион человек
Автор:
Латышев Сергей
Беженцы и те, кто себя за них выдаёт, установили новый рекорд. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), число людей, покинувших свой дом из-за войн, насилия и преследований (а очень часто – добавим от себя – в поисках более сытой и вольготной жизни), практически приблизилось в 2018 году к 71 миллиону человек. Это самый высокий показатель за всю 70-летнюю историю этой организации. Он в два раза превышает число зарегистрированных беженцев 20 лет назад и на 2,3 миллиона – цифры предыдущего года.
В ООН при этом признают, что реальная цифра ещё больше, так как озвученная не учитывает, например, часть из четырёх миллионов венесуэльцев, сбежавших в соседние страны от некомпетентности местных властей и удушающих американских санкций.
Эти пугающие цифры содержатся в докладе УВКБ, опубликованном сегодня в преддверии отмечаемого 20 июня Всемирного дня беженцев.
В документе можно обнаружить даже больше, чем хотели сказать и показать его составители. Так, почти две трети беженцев – это внутренне перемещённые лица. Они нашли убежище в лагерях в своих собственных странах и могут поэтому считаться настоящими беженцами, теми, кто, захватив с собой самое необходимое, семейные ценности и детей, спасали свои жизни от реальной угрозы. В 2018 году их число увеличилось на 10,8 миллиона человек. А вот другая треть беженцев, число которых возросло за минувший год почти на 3 миллиона, – это, по сути, лжебеженцы, беженцы в кавычках. Это те, кто «убежали» нередко на другой конец планеты, в основном в богатые страны, просить «убежище». Тогда как у средних граждан этих государств даже близко нет на банковских счетах сумм, которые потратили эти «несчастные» на своё турне, чтобы сесть им на шею. И не только в финансовом отношении…
В докладе УВКБ признаётся, что
рост числа перемещённых лиц продолжал опережать темпы нахождения решений для людей, которые стали перемещёнными лицами.
Иными словами, через год нас ожидает новый рекорд.
Друзья и враги «беженцев»
ООН считает, что каждый человек «имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем». Однако многие государства видят в этой формулировке фиговый листок, которым прикрывается нелегальная миграция, и они отказываются поэтому считать «правом» любого человека на планете выбирать страну, где ему хотелось бы жить. Отказ целого ряда стран, как богатых, так и заботящихся о своей идентичности, подписаться под Глобальным пактом безопасной, упорядоченной и легальной миграции, утверждённом на Межправительственной конференции ООН в Марракеше (Марокко) в декабре прошлого года, – тому наглядное подтверждение.
Настоящие беженцы не могут далеко убежать; те, кто «прибежали» в Европу, заплатив за это целое состояние, – лжебеженцы. Фото: www.globallookpress.com
Так, например, семь из 28 стран – членов ЕС, а также США намерены этот Пакт игнорировать. Их особенно возмущает, что мигранты, как правило, игнорируют статью 2 Конвенции о статусе беженцев:
У каждого беженца существуют обязательства в отношении страны, в которой он находится, в силу которых, в частности, он должен подчиняться законам и распоряжениям, а также мерам, принимаемым для поддержания общественного порядка.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди от этого не в восторге. Но у него есть и страны-любимицы, считающие, видимо, что они резиновые и могут поэтому принять бесчисленное количество «беженцев». «Германия – это модель, на которую следует равняться другим странам», – подчеркнул этот ооновский бюрократ. Хотя большинство немцев с такой позицией, конечно, не согласны и уже наказали на выборах Христианско-демократический союз (ХДС) – партию «канцлера беженцев» Ангелы Меркель. Она в 2015 году «приглашала» в страну «беженцев», заверяя немцев: «Мы справимся».
Воодушевлённый ведомственным интересом Гранди комментирует это так:
Она проявила мужество, и я уверен, что история оценит это по заслугам.
Возможно, он и прав: когда Европа окончательно превратится в Еврабию, Меркель за её «мужество» поставят памятник, и, наверное, не один, и не только в Германии. А может быть, и нет. Ведь «просители убежища» – экономические мигранты, участвующие с социальном джихаде в Европу и ведущие себя зачастую как конкистадоры, – благодарны только Аллаху.
Президент США Дональд Трамп считает, что беженцы не могут быть выше закона; многие европейские политики думают иначе. Фото: www.globallookpress.com
Поэтому президент США Дональд Трамп заявляет, что его страна «не будет лагерем мигрантов», не станет «местом для содержания беженцев», и намерен уже на следующей неделе депортировать миллионы обосновавшихся в США при попустительстве демократов нелегальных мигрантов. Он постоянно приводит пример Германии, которая тратит десятки миллиардов евро на прокорм иждивенчески настроенных «беженцев» и теряет другие миллиарды из-за отсутствия в стране нескольких миллионов квалифицированных рабочих. Эти вакансии некем заполнить, в то время как на социальных пособиях сидят шесть миллионов принципиальных бездельников, не только мигрантов.
Кочевниками станут все
У зацепившихся в ФРГ мигрантов, особенно из стран Азии и Африки, нет не только желания упорно трудиться, но и таких возможностей – нужной квалификации и нормального языка. При этом 35% новорождённых в стране не являются немцами, не немцами совершаются и 90% тяжких преступлений. Эти данные приводит немецкий профессор Гуннар Хайнзон в своей пророческой книге «Сыновья и Мировое Господство. Террор при росте и падении наций», которая появилась в 2003 году. Понятно, что сейчас, когда ФРГ лишь в одном 2015 году приняла свыше миллиона «беженцев», ситуация намного хуже. Хайнзон поднимает в своей книге много злободневных проблем и делает честные выводы. Один из них лежит на поверхности – чтобы поскорее погубить Европу, пошире откройте её границы для «беженцев». Тогда коренные жители надорвутся кормить, с одной стороны, своих заработавших пенсии стариков, а с другой – толпы мигрантов-бездельников. В результате они совсем перестанут рожать детей и сбегут от такой жизни куда-нибудь подальше – в Канаду или Австралию. И ведь тоже окажутся фактически беженцами. И этот процесс уже запущен. Кочевниками станут все.
Подводим итоги
Таким образом, как видим, есть беженцы настоящие – от катастроф, которые уже произошли, происходят или скоро произойдут, и беженцы мнимые. Все они являются орудием глобалистов в построении нового мира, в котором миграция будет нормой. Для этого необходимо стереть государственные границы, упразднить действующие законы и – со временем – отдельные государства. Разрушить существующие идентичности. Перемешать и разобщить народы. Лишить корней их культуры, заменив неким глобальным эрзацем. Добиться того, чтобы принимающие «беженцев» страны получили в их лице равнодушных, а то и враждебно настроенных граждан. Это нужно, чтобы посеять семена новых конфликтов: этнических, гражданских, религиозных. И, главное, создать предлог для их упразднения, полного отказа от прошлого с помощью новейших манипулятивных технологий и тоталитарно-полицейских практик. Поскольку кочевание по миру десятков миллионов людей неизбежно идёт рука об руку с экстремизмом и терроризмом.
Не смогли улететь вовремя: Разозлённые пассажиры рейса Киев - Батуми взяли в осаду терминал аэропорта
Всё это делается в конечном счёте только для того, чтобы в интересах глобальной элиты лишить народы возможности хоть как-то влиять на своё будущее, получить дешёвую и послушную рабочую силу, а также – «по просьбе трудящихся» – ввести жёсткий полицейский режим, цензуру СМИ, социальных сетей, упразднить демократию. Причём для всех, и коренных, и некоренных жителей за пределами узкого круга избранных, доступ в который открывает только размер кошелька. Поскольку лишить всего этого лишь одних «понаехавших» будет считаться «расизмом».
Поэтому-то чтение посвящённых «беженцам» докладов ООН и пафосные речи ангажированных политиков по поводу Всемирного дня беженцев и навевают у думающих людей самые тягостные размышления о том, что грядёт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
19 июня 2019, 18:54
Прекратить суд: В ООН назвали наследного принца Саудовской Аравии причастным к казни журналиста Джамаля Хашкаджи
18 июня 2019, 20:09
Россия обвинила США в подготовке войны с Ираном
19 июня 2019, 12:24
У террористов появились "охотники" на танкеры: Теперь опасность грозит даже в море
18 июня 2019, 20:09
Чистка по-американски: Трамп высылает «миллионы нелегальных иностранцев»
19 июня 2019, 15:39
Труба в обмен на санкции от Германии
18 июня 2019, 23:24
"Не верю": Эрдоган усомнился в "нормальности" смерти Мурси
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июня 2019, 09:09
Украинский адвокат одной деталью о фигуранте по катастрофе МН17 наголо разбил версию ...
19 июня 2019, 02:39
Дед Пихто и конь в пальто: Лавров подкинул рифму швейцарскому послу, декламировавшему...
19 июня 2019, 05:54
Сила России не по карману. Остаётся непредсказуемость
19 июня 2019, 05:54
Грузию, ставшую "перевалочным пунктом" по дороге в Афганистан, уничтожат, к...
19 июня 2019, 12:24
А кем вы заменили 140 млн покупателей из России? ЕС задали неудобные вопросы о санкци...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июня 2019, 15:24
Водная блокада Крыма ударила по Украине: Экологическая катастрофа нарастает уже 5 лет
16 июня 2019, 06:24
Зеленский, убегая от украинцев, искупался в фонтане. Люди, догоняя президента, падали
18 июня 2019, 15:09
Кремль ответил Зеленскому: «Про Донбасс надо говорить не Путину, а его жителям. А про Крым и говорить нечего»
16 июня 2019, 20:54
Засушить Крым не получилось - утонули сами
15 июня 2019, 04:24
Люди бегут, и Зеленский с этим может не справиться – украинский политолог
13 июня 2019, 22:54
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
12 июня 2019, 21:09
Факты о том, как Путин размазывает "новую" Украину (П.и.К Наталья Корецкая)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.