Доклад ООН: Кочевников становится больше

Автор:

Латышев Сергей

Беженцы и те, кто себя за них выдаёт, установили новый рекорд. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), число людей, покинувших свой дом из-за войн, насилия и преследований (а очень часто – добавим от себя – в поисках более сытой и вольготной жизни), практически приблизилось в 2018 году к 71 миллиону человек. Это самый высокий показатель за всю 70-летнюю историю этой организации. Он в два раза превышает число зарегистрированных беженцев 20 лет назад и на 2,3 миллиона – цифры предыдущего года.

В ООН при этом признают, что реальная цифра ещё больше, так как озвученная не учитывает, например, часть из четырёх миллионов венесуэльцев, сбежавших в соседние страны от некомпетентности местных властей и удушающих американских санкций.

Эти пугающие цифры содержатся в докладе УВКБ, опубликованном сегодня в преддверии отмечаемого 20 июня Всемирного дня беженцев.

В документе можно обнаружить даже больше, чем хотели сказать и показать его составители. Так, почти две трети беженцев – это внутренне перемещённые лица. Они нашли убежище в лагерях в своих собственных странах и могут поэтому считаться настоящими беженцами, теми, кто, захватив с собой самое необходимое, семейные ценности и детей, спасали свои жизни от реальной угрозы. В 2018 году их число увеличилось на 10,8 миллиона человек. А вот другая треть беженцев, число которых возросло за минувший год почти на 3 миллиона, – это, по сути, лжебеженцы, беженцы в кавычках. Это те, кто «убежали» нередко на другой конец планеты, в основном в богатые страны, просить «убежище». Тогда как у средних граждан этих государств даже близко нет на банковских счетах сумм, которые потратили эти «несчастные» на своё турне, чтобы сесть им на шею. И не только в финансовом отношении…

В докладе УВКБ признаётся, что

рост числа перемещённых лиц продолжал опережать темпы нахождения решений для людей, которые стали перемещёнными лицами.

Иными словами, через год нас ожидает новый рекорд.

Друзья и враги «беженцев»

ООН считает, что каждый человек «имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем». Однако многие государства видят в этой формулировке фиговый листок, которым прикрывается нелегальная миграция, и они отказываются поэтому считать «правом» любого человека на планете выбирать страну, где ему хотелось бы жить. Отказ целого ряда стран, как богатых, так и заботящихся о своей идентичности, подписаться под Глобальным пактом безопасной, упорядоченной и легальной миграции, утверждённом на Межправительственной конференции ООН в Марракеше (Марокко) в декабре прошлого года, – тому наглядное подтверждение.

Настоящие беженцы не могут далеко убежать; те, кто «прибежали» в Европу, заплатив за это целое состояние, – лжебеженцы. Фото: www.globallookpress.com

Так, например, семь из 28 стран – членов ЕС, а также США намерены этот Пакт игнорировать. Их особенно возмущает, что мигранты, как правило, игнорируют статью 2 Конвенции о статусе беженцев:

У каждого беженца существуют обязательства в отношении страны, в которой он находится, в силу которых, в частности, он должен подчиняться законам и распоряжениям, а также мерам, принимаемым для поддержания общественного порядка.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди от этого не в восторге. Но у него есть и страны-любимицы, считающие, видимо, что они резиновые и могут поэтому принять бесчисленное количество «беженцев». «Германия – это модель, на которую следует равняться другим странам», – подчеркнул этот ооновский бюрократ. Хотя большинство немцев с такой позицией, конечно, не согласны и уже наказали на выборах Христианско-демократический союз (ХДС) – партию «канцлера беженцев» Ангелы Меркель. Она в 2015 году «приглашала» в страну «беженцев», заверяя немцев: «Мы справимся».

Воодушевлённый ведомственным интересом Гранди комментирует это так:

Она проявила мужество, и я уверен, что история оценит это по заслугам.

Возможно, он и прав: когда Европа окончательно превратится в Еврабию, Меркель за её «мужество» поставят памятник, и, наверное, не один, и не только в Германии. А может быть, и нет. Ведь «просители убежища» – экономические мигранты, участвующие с социальном джихаде в Европу и ведущие себя зачастую как конкистадоры, – благодарны только Аллаху.

Президент США Дональд Трамп считает, что беженцы не могут быть выше закона; многие европейские политики думают иначе. Фото: www.globallookpress.com

Поэтому президент США Дональд Трамп заявляет, что его страна «не будет лагерем мигрантов», не станет «местом для содержания беженцев», и намерен уже на следующей неделе депортировать миллионы обосновавшихся в США при попустительстве демократов нелегальных мигрантов. Он постоянно приводит пример Германии, которая тратит десятки миллиардов евро на прокорм иждивенчески настроенных «беженцев» и теряет другие миллиарды из-за отсутствия в стране нескольких миллионов квалифицированных рабочих. Эти вакансии некем заполнить, в то время как на социальных пособиях сидят шесть миллионов принципиальных бездельников, не только мигрантов.

Кочевниками станут все

У зацепившихся в ФРГ мигрантов, особенно из стран Азии и Африки, нет не только желания упорно трудиться, но и таких возможностей – нужной квалификации и нормального языка. При этом 35% новорождённых в стране не являются немцами, не немцами совершаются и 90% тяжких преступлений. Эти данные приводит немецкий профессор Гуннар Хайнзон в своей пророческой книге «Сыновья и Мировое Господство. Террор при росте и падении наций», которая появилась в 2003 году. Понятно, что сейчас, когда ФРГ лишь в одном 2015 году приняла свыше миллиона «беженцев», ситуация намного хуже. Хайнзон поднимает в своей книге много злободневных проблем и делает честные выводы. Один из них лежит на поверхности – чтобы поскорее погубить Европу, пошире откройте её границы для «беженцев». Тогда коренные жители надорвутся кормить, с одной стороны, своих заработавших пенсии стариков, а с другой – толпы мигрантов-бездельников. В результате они совсем перестанут рожать детей и сбегут от такой жизни куда-нибудь подальше – в Канаду или Австралию. И ведь тоже окажутся фактически беженцами. И этот процесс уже запущен. Кочевниками станут все.

Подводим итоги

Таким образом, как видим, есть беженцы настоящие – от катастроф, которые уже произошли, происходят или скоро произойдут, и беженцы мнимые. Все они являются орудием глобалистов в построении нового мира, в котором миграция будет нормой. Для этого необходимо стереть государственные границы, упразднить действующие законы и – со временем – отдельные государства. Разрушить существующие идентичности. Перемешать и разобщить народы. Лишить корней их культуры, заменив неким глобальным эрзацем. Добиться того, чтобы принимающие «беженцев» страны получили в их лице равнодушных, а то и враждебно настроенных граждан. Это нужно, чтобы посеять семена новых конфликтов: этнических, гражданских, религиозных. И, главное, создать предлог для их упразднения, полного отказа от прошлого с помощью новейших манипулятивных технологий и тоталитарно-полицейских практик. Поскольку кочевание по миру десятков миллионов людей неизбежно идёт рука об руку с экстремизмом и терроризмом.

Всё это делается в конечном счёте только для того, чтобы в интересах глобальной элиты лишить народы возможности хоть как-то влиять на своё будущее, получить дешёвую и послушную рабочую силу, а также – «по просьбе трудящихся» – ввести жёсткий полицейский режим, цензуру СМИ, социальных сетей, упразднить демократию. Причём для всех, и коренных, и некоренных жителей за пределами узкого круга избранных, доступ в который открывает только размер кошелька. Поскольку лишить всего этого лишь одних «понаехавших» будет считаться «расизмом».

Поэтому-то чтение посвящённых «беженцам» докладов ООН и пафосные речи ангажированных политиков по поводу Всемирного дня беженцев и навевают у думающих людей самые тягостные размышления о том, что грядёт.