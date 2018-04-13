Доходы Медведева и Матвиенко почти не изменились, а Володин потерял 10 миллионов рублей

Доход премьера Дмитрия Медведева в 2017 году сократился на 21 тысячу рублей и составил 8 миллионов 565 тысяч рублей. Никаких других изменений в декларации премьера за прошлый год не произошло: ни по движимому, ни по недвижимому имуществу.

Как следует из декларации, опубликованной на официальном сайте кабинета министров, ежемесячный заработок главы кабмина в прошлом году составлял примерно 714 тысяч рублей. Помимо основного дохода (заработной платы) сведения о доходах всегда включают сумму процентов от банковских вкладов. Как пояснили в аппарате правительства, снижение доходов Медведева в 2017 году как раз и связано с уменьшением дохода от процентов по банковским вкладам. По сравнению с 2012 годом, когда Медведев вступил в должность премьера, его доходы выросли почти на 3 миллиона рублей (в 2012 году Медведев заработал 5,8 млн. рублей), а в в 2014-м после повышения денежного вознаграждения по указу президента его заработок составил 8,5 млн рублей.

У спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко за год также не произошло изменений в финансовом плане. В 2017 году она заработала 23 миллиона рублей. За 2016 год она задекларировал доход примерно в таком же размере - 22 миллиона 859 тысяч рублей.

А вот спикер Госдумы Вячеслав Володин потерял за год 10,7 миллиона рублей. В 2017 году он заработал 51,4 миллиона рублей. Для сравнения, в 2016 году у него было задекларировано 62,1 миллиона рублей, а в 2015 году, когда Володин занимал пост первого замруководителя администрации президента, его доход составил 87,1 миллиона рублей.