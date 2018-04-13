Доходы главы Ингушетии в 2017 году выросли на 81,6 тыс. рублей

• 41 • Политика

МАГАС, 13 апреля. /ТАСС/. Доходы главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в 2017 году составили 2,4 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе руководителя региона.

"Всего за прошлый год Евкуров заработал 2 419 925 рублей 62 копейки", - сообщили в пресс-службе.

В 2016 году Евкуров получил доход в размере 2,338 млн рублей, таким образом, в минувшем году его доходы увеличились на 81,6 тыс. рублей.

Согласно декларации, в собственности у семьи Евкурова, как и в прошлом году, числится квартира площадью 247,2 кв. м (в равных долях принадлежит его супруге и трем детям). В безвозмездном пользовании у главы Ингушетии находится коттедж площадью 420 кв. м, а также три машиноместа, однако транспортных средств у руководителя региона и его жены нет.

Его супруга заработала почти 242 тыс. рублей.

В 2012 году доход руководителя республики составил около 2,114 млн рублей, в 2013 году Евкуров заработал 2,496 млн рублей, в 2014 году - 2,276 млн рублей, в 2015 - 2,19 млн рублей.