Доходный ком: повышение МРОТ в 2020 году коснётся более трёх миллионов россиян

В 2020 году на повышение минимального размера оплаты труда из федерального и региональных бюджетов будет выделено 20,9 млрд рублей, что скажется на доходах 3,2 млн человек. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин. Минимальные зарплаты вырастут на 7,5%, до 12 130 рублей, что повлияет и на размер некоторых пособий, привязанных к МРОТ. Изначально предполагалось, что повышение этого показателя произойдёт в 2021 году, однако было решено сделать это досрочно.

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году коснётся 3,2 млн россиян, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, на эти цели государство выделит порядка 20,9 млрд рублей.

«Суммарный объём расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит 20,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 5,8 млрд рублей и из бюджетов регионов — 15,1 млрд рублей», — рассказал ТАСС министр.

«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — пояснил Топилин.

Напомним, что текущий уровень федерального МРОТ зафиксирован на уровне 11 280 рублей, а с 1 января 2020 года он будет повышен на 7,5% — до 12 130 рублей. Глава Минтруда отметил, что, согласно имеющейся оценке, расходы организаций реального сектора экономики на эти цели составят 20,8 млрд рублей.

Стоит отметить, что величина МРОТ в разных регионах неодинакова: например, в Москве он равен 19 351 рублю, а в Санкт-Петербурге — 18 000 рублей. Субъекты сами определяют этот показатель в зависимости от прожиточного минимума, однако он не может быть ниже федерального значения.

Значение МРОТ также учитывается при расчёте больничных листов, а также пособий по безработице и уходу за ребёнком до полутора лет. Если растёт минимальный размер оплаты труда, растут и другие выплаты, завязанные на него.

Изначально предполагалось, что МРОТ повысят в 2021 году. В мае Топилин рассказывал, что с 1 января 2021 года будет увеличена стоимость потребительской корзины (минимального набора продуктов и товаров), в связи с чем и будет поднята минимальная зарплата. Однако Минтруд уже в августе предложил повысить МРОТ с 2020 года.

Комментируя эту инициативу, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН отметила, что уровень МРОТ, безусловно, нужно поднимать. Однако парламентарий призвала переработать методику расчёта прожиточного минимума, на который завязан МРОТ. По её мнению, реальная потребительская корзина должна быть на уровне 19—20 тыс. рублей, где продукты питания будут занимать около 25%, а услуги ЖКХ и мобильной связи — порядка 20%.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин

РИА Новости

© Виталий Белоусов

«Вдвое снизить уровень бедности»

Следует отметить, что повышение МРОТ является одним из инструментов борьбы с бедностью населения. Согласно данным Росстата, во втором квартале 2019 года число малоимущих россиян сократилось на 2,3 млн человек — до 18,6 млн. Их доля в населении страны составила 12,7%.

При этом в 2018 году доля малоимущих в структуре населения была ниже — 12,5%. Это объясняется тем фактом, что уровень прожиточного минимума, определяемый государством, рос быстрее инфляции и доходов населения, а потому в категорию малоимущих вошли те, кто ранее таковыми не являлись. Однако этот юридический статус позволяет им претендовать на пособия и государственную помощь.

В Минтруде рассчитывают, что к концу 2019 года ситуация улучшится.

«Полугодие этого года к полугодию предыдущего — бедность увеличилась с 12,5 до 12,7%. Но мы рассчитываем, что до конца года динамика станет положительной: как правило, декабрь следующего года лучше декабря предыдущего», — сказал Топилин.

Наиболее значительные изменения будут с 2021 года, отметил министр. По его словам, это связано с расширением потребительской корзины.

«С 2021 года поменяется потребительская корзина. Если говорить об относительно рациональной корзине, нам нужно увеличить корзину по трудоспособному населению и по пенсионерам — в этом мы не дотягиваем. (По детям — более или менее соответствующие показатели.) В зависимости от того, на сколько вырастет корзина, на столько увеличатся МРОТ, региональные доплаты к пенсии, детские пособия. Это всё повлияет на снижение бедности», — подчеркнул Топилин.

Вместе с тем стоит разделять юридическое и фактическое определение бедности. Министр пояснил, что увеличение прожиточного минимума, изменение потребительской корзины и рост цен может привести к тому, что число малоимущих россиян увеличится, так как «планка будет выше». Таким образом, если бы корзина оставалась неизменной, то число бедных в структуре населения сокращалось бы, добавил Топилин.

«Мы исходим из того, что должны считать бедность в сопоставлении со старой корзиной. В сопоставимых показателях бедность должна снизиться», — подчеркнул чиновник.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года поручил в течение шести лет снизить уровень бедности по меньшей мере вдвое — с 20 млн россиян (на тот момент) до 10 млн.

«Мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие — обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности», — подчеркнул глава государства.

Тем не менее в августе 2019-го Путин отметил, что доходы населения растут слишком медленно.

«Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», — сказал он в ходе совещания по экономическим вопросам.