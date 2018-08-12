«Доходит до абсурда»: с чем связаны заявления конгрессмена о «российском вмешательстве» в события в Шарлотсвилле

«Российское вмешательство» якобы повлияло на подогревание конфликтных настроений во время массовых беспорядков, которые произошли в американском Шарлотсвилле в августе 2017 года. Тогда в ходе столкновений ультраправых и левых радикалов один человек погиб, десятки получили ранения. Заявление о «русском следе» в этих событиях сделал конгрессмен Том Гарретт. По его словам, такую информацию ему предоставили во время недавнего брифинга с директором ФБР Кристофером Рэем. Эксперты отмечают, что тема российской угрозы продолжает развиваться по мере приближения промежуточных выборов в конгресс, причём используют её как республиканцы, так и демократы. Подобные действия могут привести к серьёзному политическому кризису в США, когда итоги выборов на любом уровне можно будет оспорить, ссылаясь на мифическое «российское вмешательство».

Член нижней палаты конгресса США Том Гарретт заявил, что «российское вмешательство» якобы сыграло определённую роль в массовых беспорядках в Шарлотсвилле в августе 2017 года. По словам республиканца, такую информацию он получил на недавнем брифинге с участием директора ФБР Кристофера Рэя.

«Примерно два месяца назад я был на закрытом брифинге с директором ФБР на тему Шарлотсвилла и спросил, связано ли российское вмешательство с событиями в городе. Мне сказали, что это так», — заявил в эфире CNN конгрессмен, который является членом комитетов палаты представителей по внутренней безопасности и иностранным делам.

Парламентарий от штата Вирджиния, где год назад и произошли столкновения ультраправых и радикальных левых активистов, добавил, что эта информация не является секретной.

По словам Гарретта, Россия якобы «пытается столкнуть американцев друг с другом, чтобы подорвать доверие к демократиям западного образца».

«Они используют события как это столкновение, основанное на расовой розни... Они занимаются такого рода вещами. Меня, как члена комитета по внутренней безопасности, больше всего пугает то, что американцев настраивают друг против друга из-за различий, которые реальны, но, в общем и целом, совершенно несущественны. Мы — одна американская семья: братья и сёстры, вне зависимости от религии или расы. Вот на чём нам надо фокусироваться», — добавил конгрессмен.

При этом в Федеральном бюро расследований не смогли оперативно прокомментировать заявление члена палаты представителей.

Говоря о сделавшем заявление о «российском вмешательстве» в события в Шарлотсвилле Томе Гарретте, стоит добавить, что в конце мая он стал объектом критики американских СМИ за то, что признал себя алкоголиком и отказался от идеи баллотироваться в конгресс на новый срок.

Напомним, в 2017-м по Соединённым Штатам прокатилась волна сносов памятников конфедератам — героям Гражданской войны. Поводом для этой кампании стали участившиеся преступления на почве расовой ненависти — монументы оскорбляли чувства афроамериканцев. Однако в Шарлотсвилле планы по сносу памятника генералу встретили ожесточённое сопротивление ультраправых.

Митинг и факельное шествие, в котором приняли участие в том числе сторонники ку-клукс-клана, переросли в столкновения с антифашистами, а 12 августа 20-летний Джеймс Филдс сел за руль автомобиля и, разогнавшись, протаранил группу левых радикалов. В результате погибла 32-летняя Хезер Хейер, ещё 19 человек получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, в этот же день в Шарлотсвилле разбился полицейский вертолёт, обеспечивавший безопасность в ходе протестов. Жертвами крушения стали два офицера. Для подавления беспорядков властям пришлось объявить в Шарлотсвилле чрезвычайное положение и ввести в город подразделения Национальной гвардии.

Тогда президент США Дональд Трамп осудил насилие в Вирджинии, возложив ответственность на столкновения как на ультраправых, так и на левых радикалов. Эта позиция вызвала осуждение со стороны политического истеблишмента и СМИ, обвинивших Трампа в симпатии к правым.

«Россия становится какой-то невероятной величиной, которой подвластны даже законы природы»

Тема иностранного вмешательства во внутреннюю политику США упорно поддерживается на Западе как в СМИ, так и на самом высоком уровне. Так, в середине июля директор ФБР Кристофер Рэй, выступая на форуме по безопасности в Аспене, заявил, что влияние других стран играет определённую роль в подогревании экстремистских движений внутри государства. В частности, по его словам, «иностранное влияние» имело место и во время событий в Шарлотсвилле.

«В русле вопроса Шарлотсвилла, в той мере, в какой у нас в США есть внутренний терроризм, который подпитывается различными идеологиями, иностранное влияние используется для извлечения выгоды и раскручивания внутренних экстремистских движений, чтобы порождать в стране террористические атаки», — заявил Рэй.

Тогда он отметил, что подобная деятельность якобы исходит не только от России, но и от других внешних игроков.

По словам замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, сейчас в Соединённых Штатах «поднялась истерика» относительно того, что Россия якобы будет вмешиваться в промежуточные выборы в конгресс в ноябре. Причём поднимают эту волну как республиканцы, так и демократы.

«К чему это обязательно приведёт? Если демократы проиграют выборы в конгресс, обвинять будут, конечно, Россию. И те же демократы потребуют эти выборы аннулировать. Если проиграют республиканцы, они обвинят, естественно, не своих соперников, а опять Россию и тоже потребуют выборы аннулировать», — отметил эксперт.

Собеседник RT напомнил, что Россию, помимо «вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году, обвиняли во влиянии на исход референдума по брекситу и во вмешательстве в избирательные процессы в ряде европейских стран.

«Это обещает полную блокировку любых государственных демократических процессов в тех же США. Любые выборы, хоть шерифа в какой-нибудь глуши, — можно обвинить Россию во вмешательстве», — подчеркнул Суздальцев.

«Это оружие. Превращая его в универсальное, они сами себя загоняют в угол. Они себя блокируют. То есть проблемы не решаются, выборы прекращаются, и всё это превращается в какое-то исчадие ада, а Россия становится какой-то невероятной величиной, которой подвластны даже законы природы. Если их такой формат устраивает, пусть дальше продолжается. Всё доходит до абсурда», — добавил эксперт.

По его словам, даже вводимые против России санкции объявляются в формате наказания, а любой адекватный ответ Москвы вызывает в Вашингтоне бурное возмущение и негодование. «Наш ответ на новые санкции тоже будет восприниматься как дикое нарушение международного права... Это безнаказанность, к которой привыкли и которую используют в своих целях», — подытожил Суздальцев.

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Без доказательств

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT отметил, что в последнее время давление со стороны западной политической элиты на Москву только усиливается.

«Никаких доказательств «российского вмешательства» в события в Шарлотсвилле не представлено. Не говоря уже о том, что расовая сегрегация, в принципе расовая неприязнь — это черта, характерная для американского общества с момента его зарождения», — рассказал эксперт.

Он добавил, что в сложившейся ситуации России стоит вырабатывать новые инструменты для противодействия подобного рода давлению со стороны Запада. При этом собеседник RT отметил, что такая риторика связана с грядущими выборами в конгресс.

«Нагнетание подобной истерии перед выборами — это, как правило, стандартная процедура, чтобы взбодрить своих избирателей, придать соответствующий статус кандидатам и так далее. Думаю, что для самого Трампа важно было бы набрать в конгресс своих сторонников, поэтому он тоже допускает подобного рода информационные вбросы», — подытожил Безпалько.