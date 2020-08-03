Доход в четыре копейки: За счёт кого живёт оскандалившийся депутат?

По данным источника URA.RU в заксобрании Свердловской области, Гаффнер живёт на иждивении супруги, с которой официально состоит в разводе. Как сообщил информатор, когда встал вопрос об аресте активов, депутат переписал имущество на жену и развёлся.

При этом, по словам источника, Гаффнер продолжает проживать с супругой и тремя несовершеннолетними детьми. Сам же народный избранник отказался комментировать свои доходы и то, как ему удаётся жить на четыре копейки в год.

Из декларации Гаффнера, опубликованной на сайте свердловского парламента, следует, что за 2019 год депутат заработал всего... четыре копейки, то есть 0,04 рубля. В документе указано, что в пользовании у чиновника имеется только квартира площадью 66,6 квадратных метра, а у каждого из его троих несовершеннолетних детей есть по одной квартире площадью от 80 до 239 квадратов.

Напомним, что в 2015 году депутат Свердловского областного законодательного собрания Илья Гаффнер посоветовал гражданам России "меньше есть". Сказал он об этом на мероприятии "Единой России" по мониторингу цен, которые на тот момент буквально взлетели в магазинах после резкого скачка доллара в декабре 2014 года.

По его словам, "если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что русские люди прошли голод и холод, надо просто задуматься о нашем здоровье и поменьше питаться".