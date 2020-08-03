Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Израильский и украинский эксперты поспорили о крушении MH17: "Наш Плохиш сд...
Обман Лукашенко с задержанными россиянами разоблачили
Украина сдала себя по делу МН17? "Явка с повинной в чистом виде"
Профессор заявил о болезни Путина: "Подарочек" от экс-президента Украи...
Главная / Политика

Доход в четыре копейки: За счёт кого живёт оскандалившийся депутат?

03 августа 2020, 19:25  •  310 • Политика
Раскрыт секрет депутата Ильи Гаффнера, годовой доход которого за 2019 год оказался размером в четыре копейки. За счёт кого же живёт оскандалившийся депутат?
По данным источника URA.RU в заксобрании Свердловской области, Гаффнер живёт на иждивении супруги, с которой официально состоит в разводе. Как сообщил информатор, когда встал вопрос об аресте активов, депутат переписал имущество на жену и развёлся.
При этом, по словам источника, Гаффнер продолжает проживать с супругой и тремя несовершеннолетними детьми. Сам же народный избранник отказался комментировать свои доходы и то, как ему удаётся жить на четыре копейки в год.
Из декларации Гаффнера, опубликованной на сайте свердловского парламента, следует, что за 2019 год депутат заработал всего... четыре копейки, то есть 0,04 рубля. В документе указано, что в пользовании у чиновника имеется только квартира площадью 66,6 квадратных метра, а у каждого из его троих несовершеннолетних детей есть по одной квартире площадью от 80 до 239 квадратов.
Напомним, что в 2015 году депутат Свердловского областного законодательного собрания Илья Гаффнер посоветовал гражданам России "меньше есть". Сказал он об этом на мероприятии "Единой России" по мониторингу цен, которые на тот момент буквально взлетели в магазинах после резкого скачка доллара в декабре 2014 года.
По его словам, "если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что русские люди прошли голод и холод, надо просто задуматься о нашем здоровье и поменьше питаться".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



310
Источник
Похожие новости
03 августа 2020, 21:15
Путин нашёл для себя новый Крым: CNBC готовят США к "большому сюрпризу"
03 августа 2020, 21:15
Раскрыт "коварный план Путина" в Чёрном море
03 августа 2020, 21:15
Артиллерия и пулемёты не помогли. Армия Сирии и ВКС РФ отбили наступление боевиков из Идлиба
03 августа 2020, 23:05
СМИ: Путин приготовил миру августовский сюрприз
03 августа 2020, 23:05
Что ждет Белоруссию во главе с Тихановской - мнение эксперта
03 августа 2020, 23:05
Киев готов провести референдум об особом статусе Донбасса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 июля 2020, 20:50
Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине
28 июля 2020, 15:05
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор профессионалов-провокаторов в Хабаровске
28 июля 2020, 12:05
Ненужные трубы, или Закат страны-газоколонки
29 июля 2020, 06:05
Шахназаров матом ответил на политическую провокацию: "Я не сторонник крайних мер, но…"
28 июля 2020, 23:05
Люди молчали об этом более 75 лет. У Чудского озера нашли доказательство деревенской байке
30 июля 2020, 01:30
За что в Белоруссии задержали 33 гражданина РФ
31 июля 2020, 22:40
Кравчук дал интервью "пропагандистке Скабеевой": "Вот и кончилась карьера"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.