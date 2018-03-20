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Доказывай или извиняйся: Главы МИД Европы отказались вводить санкции из-за отравления Скрипаля

20 марта 2018, 01:09  •  113 • Политика
В Брюсселе потребовали у Лондона более серьёзных доказательств вины России.
На недавнем саммите министров иностранных дел в Брюсселе обсуждался вопрос о новых санкциях против России из-за дела Сергея Скрипаля. При этом 28 глав МИД различных стран Европы отказались угрожать Москве санкциями, без доказательств её причастности к отравлению британского шпиона-перебежчика, пишет издание The Guardian.
Отмечается, что министры выразили солидарность с Великобританией и даже потребовали от России раскрыть информацию о разработке нервно-паралитического яда "Новичок". Тем не менее о санкциях никто из них не упомянул ни слова.
В свою очередь в Москве потребовали выложить доказательства на стол или принести извинения за безосновательные обвинения в совершении преступления. С соответствующими заявлениями выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Рано или поздно за эти голословные обвинения придётся отвечать: нужно будет или их чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения", - сказал он.
Издание отмечает, что решение Брюсселя не прибегать к санкциям мало для кого стало сюрпризом. Большинство глав МИД согласны с тем, что для обвинений необходимы серьёзные доказательства, которых у Великобритании нет.
"Необходимо углублённое изучение всех элементов с участием Организации по запрещению химического оружия", - выразил всеобщее мнение по этому вопросу глава МИД Испании Альфонсо Дастиса.

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