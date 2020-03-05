Докажите, что были погибшие: Власти Египта сбрасывают ответственность за теракт с А321 над Синаем?

При этом и ФСБ, и российский Следственный комитет проверяют на причастность к теракту конкретных лиц, а местная ячейка ИГИЛ* даже взяла на себя ответственность за эту катастрофу.

Между тем родственники погибших считают, что египетские власти должны выплатить родным по 3 миллиона долларов за каждого погибшего в катастрофе над Синаем.

Тем не менее суды в Каире не только не признают произошедшее терактом, но и отклоняют все претензии к правительству Египта, по халатности членов которого, как считают родственники погибших, террористы смогли установить в лайнере взрывное устройство и взорвать его.

К примеру, суд Египта хоть и признал "незаконное вмешательство" в полёт лайнера неких "третьих лиц", не пожелал связать с действиями местных чиновников прогремевший 31 октября 2015 года через 23 минуты после взлёта взрыв и гибель 224 человек. Суд Северного Каира вообще отказался рассматривать иски.

"Действия властей Египта неэтичны"

Кроме того, иски родственников отклоняются ещё и по той причине, что Генпрокуратура Египта ещё не закончила расследование крушения российского лайнера, а личности погибших пассажиров лайнера до сих пор официально не установлены.

Юрист Давид Кухалашвили считает, что такое поведение египетских властей, "по крайней мере, неэтично".

"Мы прекрасно понимаем, что у каждой стороны спора в суде есть право на защиту, и это нормально, когда местные юристы ответчиков оспаривали на процессе египетскую юрисдикцию. Ведь они прекрасно знают, что погибшие на самом деле были на борту самолёта и у страховой компании есть полный перечень всех родственников по каждой жертве со всеми подтверждающими документами", - заявил адвокат в беседе с "Коммерсантом".

"Ответственность серьёзная, а нести её не хочется"

Если катастрофа официально не признана терактом, а считается аварией, то у родственников погибших нет оснований вообще предъявлять какие-либо претензии к Египту как к государству. В случае аварии за жизнь и безопасность пассажиров отвечает авиакомпания, так что в случае аварии все претензии придётся направлять именно перевозчику, сказал эксперт комитета по транспорту ГД РФ, главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Однако если произошедшее признаётся терактом, то тогда вся ответственность ложиться на государство. Согласно международным конвенциям, международному воздушному праву, государство, каждое государство отвечает за безопасность полётов на своей территории, причём непосредственно правительство этого государства отвечает перед международной организацией ИКАО, которая является структурой ООН.

"И если катастрофа - а в данном случае это теракт - произошла по вине властей страны, которые должны были обеспечить безопасность, то есть основания предъявлять претензии к Египту как к государству и требовать своего рода компенсации", - объяснил Гусаров в беседе с Царьградом.

По словам эксперта, можно понять, почему египетские власти отказываются признавать катастрофу терактом: ответственность очень серьёзная, и "нести её не хочется". Однако, продолжил Гусаров, потери от запрета полётов российских авиакомпаний в эту страну и, соответственно, снижения туристического потока, которые несут в Египте, значительно существеннее, чем ответственность за катастрофу. Правда, сейчас Каир уже заявляет, что нашёл замену российским туристам, поэтому из-за их отсутствия и не особо там теперь переживают.

"Если бы борт был американским, вопрос решили бы давно"

"Обидно, что даже Египет себе позволяет так себя вести по отношению к Российской Федерации. Наверное, если бы это был борт, допустим, американский, то уже давно этот вопрос был бы решён, и египтяне не рискнули так себя неприлично вести по отношению к США или к Великобритании, к Германии. К любой другой европейской стране. Но по отношению к России, к сожалению, сейчас многие себя так ведут. И пользуются тем, что международные институты, правовые, не поддерживают Россию в любых спорах, даже в тех, в которых правота РФ очевидна. А в данном случае здесь даже не Российская Федерация, а граждане России", - заявил Гусаров.

Эксперт отметил, что изменение статуса российского законодательства, которое происходит сейчас в рамках внесения поправок в Конституцию, вероятно, поможет изменить ситуацию. Пока же, к сожалению, Основной закон страны декларирует верховенство международного права над российским.

"Поэтому мы не можем сейчас, как те же США, у себя провести судебные процессы, определить виновных и назначить им наказание или компенсации, вне зависимости от того, где находятся эти виновные, гражданами какой страны они являются. Сегодня российская правовая система лишена такой возможности", - подчеркнул Роман Гусаров.

*Террористическая организация, деятельность которой в России запрещена