Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала "управляемую утечку" данных об ухудшении здоровья Скрипаля, опубликованную в газете The Sunday Times. Российский представитель назвала её прямым доказательством связи между британскими спецслужбами и СМИ.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала материал британского издания The Sunday Times.

Газета сообщила, что состояние двойного агента Сергея Скрипаля, которого отравили неизвестные в марте 2018 года в городе Солсбери, ухудшилось. Врачи не уверены, что мужчина восстановится полностью.

Подобные утечки, выгодные Лондону, Захарова назвала на своей странице в Facebook "выгодной утечкой".

"Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ", - комментирует представитель российского МИД.

Накануне политолог Игорь Шатров дал оценку слухам о появлении в деле об отравлении Скрипалей еще одного подозреваемого - "третьего ГРУшника", все еще разгуливающего по британской земле.