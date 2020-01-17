«Доказательство лояльности»: что может стоять за решением Польши закупить американские F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в январе страна подпишет контракт с США на приобретение истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Сумма сделки оценивается в $6,5 млрд. При этом программа F-35 часто подвергается критике. Недавно Пентагон решил заменить часть проблемной компьютерной системы самолёта. По мнению экспертов, закупка F-35 объясняется не потребностями страны в оборонной сфере, а желанием Варшавы продемонстрировать свою лояльность Вашингтону.

Польша подпишет контракт на закупку американских истребителей-бомбардировщиков F-35 до конца января. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Мы, в принципе, уже завершили переговоры, остались только незначительные процедурные вопросы. Я убеждён, что ещё в этом месяце, в январе, мы подпишем соглашение с Соединёнными Штатами о покупке 32 самолётов F-35», — приводит РИА Новости слова Блащака.

Министр также назвал данные машины «самыми современными самолётами в мире».

Как отмечает «Польское радио», эта сделка может стать самой дорогой в истории страны. Ещё осенью прошлого года Госдеп США одобрил продажу Варшаве 32 самолётов F-35. Сумма контракта при этом оценивалась в $6,5 млрд. В американском Агентстве по сотрудничеству в области безопасности и обороны пояснили тогда, что сделка позволит Польше получить «потенциал для отражения агрессии в регионе».

Предполагается, что новейшие американские самолёты должны заменить находящиеся на вооружении польских ВВС МиГ-29 и Су-22, произведённые ещё во времена СССР. Кроме того, на вооружении польских ВВС сейчас стоят также американские F-16.

Самолёты F-35

© Lockheed Martin

Самолёт-проблема

Истребители F-35 нередко подвергаются критике в экспертном сообществе за дороговизну, проблемы с программным обеспечением и высокую стоимость технического обслуживания.

В ноябре прошлого года Счётная палата США отмечала, что из-за отсутствия запчастей в период с мая по ноябрь 2018 года 30% времени F-35 американских ВВС были неспособны подняться в воздух. Были замечены серьёзные проблемы в работе комплекса ALIS (Autonomic Logistics Information System), с помощью которого осуществляются процесс обновления программного обеспечения и загрузки в бортовые компьютеры F-35 новых данных, а также отслеживание износа различных узлов и заказ запчастей.

15 января Пентагон сообщил, что ALIS заменит новая система ODIN (Operational Data Integrated Network), разработанная, как и прежняя, компанией Lockheed Martin. Однако поставят её на самолёты лишь к концу 2022 года.

На поддержание работоспособности флота F-35 в 2020-м Минобороны США выделит $1,9 млрд.

«Конечно, самолёты F-35 — это избыточно для Польши. Есть вопросы и по самим F-35. Их эффективность под вопросом. В данном случае это политический шаг, — заметил в беседе с RT политолог Александр Асафов. — Даже если для доказательства лояльности НАТО и США надо будет закупать деревянные самолёты, которые не могут подняться в воздух, нынешнее руководство Польши будет это делать».

Заместить российское

В ноябре 2019 года ВВС Польши заявили, что возвращаются к эксплуатации старых МиГ-29. Использование этих самолётов было прекращено в марте 2019 года на фоне сообщений о грядущей покупке F-35. Формально самолёт перестали использовать из-за ненадёжности и нескольких авиакатастроф. Однако к концу года мнение властей изменилось. Инспектор ВВС Польши Яцек Пщола даже заявил, что пилоты с удовольствием восприняли новость о возвращении МиГ-29 в строй.

Несмотря на это, Варшава по-прежнему осталась привержена идее перейти на американские самолёты. Об этом, в частности, заявлял начальник Генерального штаба Вооружённых сил Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью американскому оборонному изданию Defense News.

«Мы действительно хотим отказаться от всех старых российских самолётов, таких как МиГ-29 и Су-22», — подчеркнул польский генерал.

Раймунд Андрейчак

globallookpress.com

© US Joint Staff

Приобретение F-35 идёт в рамках масштабной программы модернизации польских вооружённых сил. На эти цели выделено $48,9 млрд до 2026 года. Также, по словам Раймунда Анджейчака, Польша заинтересована в покупке транспортных самолётов C-130, а также противотанковых комплексов Javelin. Необходимость приобретения последних в Варшаве увязывают с пресловутой «российской угрозой».

Начальник Генерального штаба ВС Польши также отметил, что Варшава стремится максимально сократить необходимость поставок запчастей к советской военной технике из России. В то же время, по его словам, какое-то количество советского оружия в ближайшее время останется на вооружении польской армии, например танки Т-72.

«В фарватере США»

Контракт на приобретение F-35 — не первая крупная закупка Варшавой американского оружия. В 2018 году Польша подписала сделку на поставку ЗРК Patriot на сумму $4,75 млрд.

Первые комплексы, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Варшава должна получить уже в 2022 году. Ещё один крупный контракт был заключён в 2019-м. $414 млн поляки заплатят американцам за 20 реактивных систем залпового огня HIMARS.

Помимо закупок американского оружия, Польша демонстрирует Соединённым Штатам, что заинтересована в расширении американского военного контингента, размещённого на её территории. Польские политики даже выражали готовность выделить на строительство постоянной американской базы $2 млрд. В прошлом году президент США Дональд Трамп заявлял о намерении увеличить располагающийся в Польше американский контингент.

«Польша идёт в фарватере США, являясь образцом послушания для других стран НАТО, — отметил в беседе с RT редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. — Именно она выбрана американцами как форпост НАТО на восточной границе с Россией».

Солдат США осматривает комплекс Patriot в Польше

© REUTERS/Franciszek Mazur/Agencja Gazeta

При этом эксперт подчеркнул, что хотя F-35 способен нести в том числе и тактическое ядерное оружие, для России вооружение Польши американскими самолётами пятого поколения не представляет серьёзной опасности.

«У нас уже всё защищено. Наши комплексы ПВО видят их самолёты-невидимки. А раз мы их видим, то в случае агрессивных действий противника будет дан ответ», — резюмировал Леонков.