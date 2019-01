«Доказательства им не нужны»: как Трамп стал главным объектом критики в американских СМИ

Около 90% сюжетов о деятельности президента США на американских телеканалах содержат негативную оценку главы государства или его политического курса. К такому выводу пришёл портал Media Research Center, проанализировавший эфиры таких каналов, как ABC, CBS и NBC. Эксперты напоминают, что война между Трампом и американскими медиа началась в первые дни его президентства. Глава государства регулярно обвиняет представителей прессы и ТВ в распространении фейковых новостей. Между тем противостояние главы исполнительной власти и журналистов привело к тому, что американцы утратили доверие к средствам массовой информации — более 60% граждан США считают их предвзятыми. Политологи отмечают, что ангажированность СМИ в США действительно возросла. Они объясняют это тем, что всё больше изданий теряют независимость, оказываясь под контролем крупных корпораций.

Абсолютное большинство (90%) новостных репортажей о Дональде Трампе, вышедших в эфире основных телеканалов США в прошлом году, характеризовали американского лидера и его курс в негативном ключе.

К такому выводу пришёл аналитический портал Media Research Center, изучив эфиры таких каналов, как ABC, CBS и NBC. Общая аудитория транслируемых ими новостных передач составляет почти 23 млн человек.

В 2017—2018 годах президентству Дональда Трампа было посвящено почти 87 часов эфирного времени, что составляет 28% от общего эфира вечерних выпусков новостей на этих каналах. Главной темой репортажей было расследование комиссии Мюллера о предполагаемых связях президента Соединённых Штатов с Россией.

Кроме того, в новостях, рассказывающих о действиях 45-го президента США, освещались дело его адвоката Майкла Коэна, ситуация с Северной Кореей, скандальное назначение в Верховный суд юриста Бретта Кавано и иммиграционная политика Белого дома.

Такое отношение главных новостных организаций США к Дональду Трампу сохраняется с самого начала его президентского срока. Согласно данным исследовательского центра Pew Research, 62% репортажей об американском лидере, вышедших в эфир в первые 60 дней его нахождения у власти, были негативными, 33% — нейтральными и лишь 5% положительно характеризовали президента.

Профессор политологии Гарвардского университета Томас Паттерсон провёл схожее исследование через 100 дней с начала президентства Трампа. Он установил, что репортажи телеканала NBC о президенте были негативными на 93%, а канала CBS — на 91%. Более того, Трампа активно критиковали такие печатные издания, как The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post.

Единственным телеканалом, который воздерживался от резких негативных оценок действий Трампа, был консервативный Fox News, где политика хозяина Белого дома подвергалась критике всего в 52% выпущенных о нём новостных сюжетов.

«Фейковые новости»

С первых дней своего президентства Дональд Трамп вступил в противостояние с национальными СМИ — именно с его лёгкой руки стало популярно выражение «фейковые новости», которое он часто использует в отношении враждебно настроенных к нему медиа. В начале прошлого года Трамп учредил собственную премию «Фейковая новость года», лауреатами которой стали телеканалы CNN, ABC, а также газеты The New York Times, The Washington Post и журналы Time и Newsweek.

Своих «доброжелателей» из медиа президент поздравил и с Новым годом, призвав их «успокоиться».

«С Новым годом всех, включая моих ненавистников и фейковые СМИ! 2019 год будет фантастическим для тех, кто не страдает от синдрома трампонепереносимости. Просто успокойтесь и наслаждайтесь поездкой, великие вещи происходят в нашей стране!» — написал он в своём Twitter 1 января.

Также Дональд Трамп неоднократно заявлял, что подавляющее большинство негативных материалов о нём не соответствует действительности, так как основаны на данных несуществующих анонимных источников в его окружении. По словам президента, это делается с целью дискредитировать достижения его администрации.

«Фейковые СМИ в нашей стране — настоящая оппозиционная партия. Это настоящий враг народа! Мы должны вернуть честность в журналистику», — написал Трамп.

14 января Трамп сделал очередное критическое заявление в адрес американских медиа.

«Фейковые СМИ с каждым днём становятся всё более безумными и бесчестными. Удивительно наблюдать за тем, как люди, пишущие обо мне и громадном успехе моей администрации, совершенно сошли с ума! Их лживые репортажи сеют гнев и разобщённость. Возьмите две недели отпуска и возвращайтесь отдохнувшими. Расслабьтесь!» — написал президент в своём Twitter.

Отсутствие доверия

Перманентное противостояние ведущих американских СМИ и действующего президента Соединённых Штатов привело к тому, что уровень доверия граждан США к медиа существенно снизился.

Так, опрос, проведённый в 2018 году фондом Knight и Институтом Гэллапа, показал, что 62% американцев считают новостные материалы предвзятыми, а 44% — не полностью отражающими действительность.

При этом предпочтения в выборе источника новостей разделились по партийной принадлежности. Так, республиканцы предпочитают телеканал Fox News и интернет-СМИ, в то время как демократы чаще смотрят каналы CNN и MSNBC.

Последний раз наивысшая степень доверия граждан США к СМИ было зафиксирована в 1976 году — тогда в компетентности телевидения и прессы не сомневались 72% американцев. Однако с тех пор этот показатель снижался и в 2016 году составлял только 32%.

Неожиданные позиции

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, против Трампа выступают в основном СМИ, традиционно тяготеющие к демократической партии и популярные в Новой Англии или на западе Калифорнии. Они, как правило, имеют леволиберальную или левоцентристскую позицию.

«Консервативные СМИ либо более сдержанны, либо выступают в поддержку президента. Но говорить о том, что средства массовой информации США полностью потеряли свою самостоятельность, я бы не стал. Им трудно обеспечивать самостоятельное финансирование, поэтому они вынуждены продавать свои акции крупным компаниям.

Это не всегда меняет ориентацию издания и строго ставит его под контроль данного собственника, ведь репутация тоже имеет значение для американских медиа. Однако в данном случае мы видим, что большая часть американских СМИ, в том числе те, которые когда-то мы считали солидными, в значительной степени «желтеют». Они склонны публиковать непроверенную информацию, различного рода сенсации, которые впоследствии не подтверждаются», — отметил политолог в беседе с RT.

По словам Рогулёва, в связи с политической ситуацией крупные СМИ вынуждены занимать позиции, которые раньше не были для них характерными.

«Позиция ведущих изданий, так называемых корпоративных СМИ, — чётко антитрамповская. Удивительно, что они следуют этому курсу даже в случаях недоказанных обвинений в плане вмешательства России, считая Трампа «агентом Кремля». Они убедили самих себя и своих читателей, и им доказательства не нужны», — отметил Рогулёв.

«Объективности не стало»

Такая фигура, как президент Соединённых Штатов Америки, кем бы он ни был и какой бы курс ни проводил, всегда находится под прицелом журналистов, считает политолог Михаил Синельников-Оришак.

«На этой теме можно сделать имя. Журналисты всегда будут выискивать способ уязвить главу исполнительной власти Америки. Например, такой шикарный повод, как расследование против Трампа. Оно не может не привлекать внимание, как привлекло бы внимание любое другое расследование против какого угодно лидера. Ведь для нас слово «импичмент» связано прежде всего с президентом США», — пояснил Синельников-Оришак в разговоре с RT.

С точки зрения политолога, определённая степень ангажированности — характерная черта американских СМИ.

«Когда их было много, можно было говорить о некоторой объективности. Такой период был, когда они принадлежали разным акционерам. Но настала эпоха монополии СМИ, теперь они сосредоточены на крупных полях и принадлежат определённым владельцам, которые стремятся свести их к единому знаменателю. Объективности не стало — кто платит, тот и заказывает музыку», — заключил Синельков-Оришак.