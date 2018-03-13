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Доказательств нет, но я верю: Тиллерсон поддержал обвинение в адрес России по делу Скрипаля

13 марта 2018, 09:54  •  143 • Политика
Глава Госдепа заявил, что инцидент "явно идет из России", хотя доказательств этому у него нет.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вслед за премьер-министром Великобритании обвинил Россию в отравлении шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Слова главы американского внешнеполитического ведомства передаёт агентство Bloomberg.
Тиллерсон уверенно заявил, что отравление Скрипаля "явно идет из России". При этом он тут же добавил, что не располагает какими-либо сведениями о причастности российского правительства к инциденту с экс-сотрудником ГРУ.
Глава Госдепа добавил, что произошедшее в Солсбери является "возмутительным актом". По словам Тиллерсона, случившееся обязательно вызовет "ответную реакцию". При этом госсекретарь не стал уточнять, какой она будет или в чём выразится.
Напомним, ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй выступила с публичными обвинениями в адрес России. Она заявила, что причастность российской стороны к отравлению Скрипаля "высокая".

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