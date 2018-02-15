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Доказательств нет, но "виновата Россия": Великобритания решила заступиться за "украинский суверенитет"
15 февраля 2018, 06:39 • 131 • В мире
Великобритания обвинила Россию в кибератаке с использованием вируса NotPetya.
Стало известно о том, что МИД Великобритании решил выпустить заявление, в котором обвинил власти России в причастности к кибератаке на Украине в июне 2017 года с использованием вируса NotPetya.
В частности, в официальном письме замглавы британского МИД Тарика Ахмада говорится следующее:
"Британское правительство считает, что власти России, в частности российские военные, были ответственны за деструктивную атаку с помощью вируса NotPetya".
Также британский МИД подчеркивает, что такая атака продемонстрировала "неуважение к украинскому суверенитету".
"Мы призываем Россию стать ответственным членом международного сообщества", - также говорится в официальном послании. Примечательно то, что ни полгода назад, ни сейчас страны, обвиняющие Россию в этой кибератаке, не могут привести доказательств.
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