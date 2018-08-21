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Доказательств нет, но это точно Россия. Microsoft заявила о вмешательстве в выборы в Конгресс

21 августа 2018, 13:54  •  75 • В мире
Компания Microsoft заявила о выявлении попыток России повлиять на исход предстоящих в ноябре выборов в Конгресс США.
В блоге технологического гиганта говорится о выявлении шести ложных интернет-доменов, которые, как утверждается, были созданы хакерской группой Strontium, «тесно связанной с российским правительством». Хакеры, уточняется на странице блога, создавали фиктивные веб-страницы, имитирующие сайты Международного республиканского института и Института Хадсона, которые тесно связаны с участниками предстоящих выборов и являются модераторами важных дискуссий, в том числе по кибербезопасности.
В блоге Microsoft отмечается, что у компании нет никаких доказательств того, что выявленные домены использовались для успешных кибератак, однако в компании настаивают на том, что деятельность хакеров «подрывала основы демократии» и была направлена на то, чтобы «сорвать выборы и сеять раздор».
Напомним, ранее хакерскую группу Strontium (другие названия - Fancy Bear и APT2) обвиняли в работе на ГРУ, а также организации хакерских атак на сайты Демократической партии США и вмешательстве в предвыборную кампанию кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
Российские власти неоднократно отвергали обвинения в причастности к хакерским атакам с целью вмешательства в американские выборы.

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