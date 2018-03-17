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Доказательств не видел, но верю: Премьер-министр Украины не сомневается в виновности Савченко

17 марта 2018, 01:39  •  18 • Политика
Гройсман уверен, что Савченко действительно собиралась взорвать депутатов Верховной рады.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что верит в правдивость обвинений в адрес Надежды Савченко, которую подозревают в попытке взорвать Верховную раду. При этом глава правительство признался, что не видел материалов по ее делу.
Уверенность Гройсмана в виновности "героя Украины" строится на разговоре с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, который занимает свой пост, не имея юридического образования. Никаких других доказательств, кроме слов генпрокурора сомнительной квалификации, нет.
"То, что я слышал, - я в это верю. И я считаю, что это проблема психического здоровья", - сказал премьер в эфире украинского радио "Новое время".
Гройсман считает, что Савченко следует задержать, допросить и посадить под арест.
Напомним, что еще пару лет назад Савченко чествовали как героя-мученика Украины. Ей заочно выдали депутатский мандат, а также всячески восхваляли в СМИ как образцового борца с Россией. Теперь же ее обвиняют в попытке совершении теракта и работе на Кремль.

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