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Доказательств не видел, но верю: Премьер-министр Украины не сомневается в виновности Савченко
17 марта 2018, 01:39 • 18 • Политика
Гройсман уверен, что Савченко действительно собиралась взорвать депутатов Верховной рады.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что верит в правдивость обвинений в адрес Надежды Савченко, которую подозревают в попытке взорвать Верховную раду. При этом глава правительство признался, что не видел материалов по ее делу.
Уверенность Гройсмана в виновности "героя Украины" строится на разговоре с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, который занимает свой пост, не имея юридического образования. Никаких других доказательств, кроме слов генпрокурора сомнительной квалификации, нет.
Гройсман считает, что Савченко следует задержать, допросить и посадить под арест.
Напомним, что еще пару лет назад Савченко чествовали как героя-мученика Украины. Ей заочно выдали депутатский мандат, а также всячески восхваляли в СМИ как образцового борца с Россией. Теперь же ее обвиняют в попытке совершении теракта и работе на Кремль.
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