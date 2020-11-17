Доказательная база: почему штаб Трампа мог отказаться от одного из требований в иске по пересмотру итогов выборов

Предвыборный штаб Дональда Трампа отказался от одного из требований по иску об оспаривании результатов президентских выборов в штате Пенсильвания. Об этом сообщают американские СМИ. Из иска убрали утверждение, что наблюдателям от республиканцев мешали отслеживать ход подсчёта бюллетеней, присланных по почте. В оставшемся исковом требовании речь идёт о признании недействительными отправленных по почте бюллетеней, которые были исправлены избирателями после того, как в них были обнаружены ошибки при заполнении. Эксперты отмечают, что соратники Трампа сейчас стараются сконцентрировать усилия исключительно на тех обвинениях, которые подкреплены прямыми доказательствами.

Избирательный штаб Дональда Трампа отказался от одного из требований по иску, в котором оспариваются результаты голосования на президентских выборах в штате Пенсильвания, где победа была присуждена демократу Джо Байдену. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Штаб Трампа 15 ноября подал в федеральный суд изменённый иск, из которого было убрано утверждение о том, что более 682 тыс. бюллетеней, доставленных на избирательные участки, были незаконно обработаны без участия наблюдателей от Республиканской партии.

В оставшемся исковом требовании речь идёт о признании недействительными отправленных по почте бюллетеней, которые были исправлены избирателями после того, как в них были обнаружены ошибки при заполнении.

В своём обращении в суд штаб Трампа утверждает, что избирательные округа, контролируемые демократами, ещё до дня голосования вскрывали бюллетени, отправленные по почте, и определяли бракованные, чтобы избиратели могли их исправить. Это является нарушением закона.

Республиканские округа, отмечается в иске, следовали всем правилам и исключали из голосования неверно заполненные бюллетени, которые были присланы по почте.

Адвокаты, представляющие Национальный комитет Демократической партии, заявили, что количество избирателей, которым дали возможность исправить свои бюллетени, не установлено, однако оно будет минимальным и не повлияет на разрыв в почти 70 тыс. голосов, отделяющих Трампа от победы в Пенсильвании.

В свою очередь, госсекретарь штата Пенсильвания демократ Кэти Буквар, ответственная за ход выборов, обратилась в суд с просьбой отменить производство по иску, так как он не имеет под собой убедительного юридического прецедента.

Напомним, что избирательный штаб Трампа пытается заблокировать решение о признании победы Байдена в Пенсильвании, которое даёт демократу 20 голосов коллегии выборщиков.

Политолог Александр Асафов в беседе с RT отметил, что в иске по-прежнему содержатся требования, которые могут повлиять на исход голосования в ключевом штате, если суд удовлетворит их.

«Избирательный штаб Трампа делает максимально разумную вещь — сосредотачивается на тех моментах, которые имеют однозначную доказательную базу и могут быть без всяких сомнений предъявлены в суде, и отказывается от спорных моментов, где нет прямых доказательств», — подчеркнул эксперт.

Накануне Дональд Трамп в своём Twitter в очередной раз обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они «украли» у него выборы. Он заявил, что голосование было проведено с нарушениями Конституции.

«Почему фейковые СМИ постоянно твердят, что Джо Байден займёт пост президента, но даже не дают нашей стороне продемонстрировать, насколько расшатали и попрали нашу великую Конституцию на выборах 2020 года. Это посягательство… какого мы, вероятно, ранее не видели», — написал Трамп.

Голосование на выборах президента США

Reuters

© Daniel Acker

Американский президент пояснил, что «во многих штатах огромное количество наблюдателей выгнали из комнат для подсчёта голосов», «что миллионы бюллетеней были изменены демократами», а программное обеспечение для голосования от компании Dominion Voting Systems, «от которого отказался Техас и многие другие из-за его небезопасности», находилось под контролем «левых радикалов».

....owned Dominion Voting Systems, turned down by Texas and many others because it was not good or secure, those responsible for the safeguarding of our Constitution cannot allow the Fake results of the 2020 Mail-In Election to stand. The World is watching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

«Те, кто несёт ответственность за сохранение нашей Конституции, не могут допустить, чтобы были объявлены фальшивые результаты голосования по почте 2020 года. Мир наблюдает!» — подчеркнул Трамп.

Позднее он заявил, что победил на выборах главы государства. При этом Twitter поставил под его постом отметку о том, что информация противоречит данным официальных источников о результатах выборов.

45-й президент США также пообещал «большие судебные иски» для доказательства неконституционности прошедших выборов. По его словам, до этого большинство исков подавала не его команда, а «те, кто видел ужасные злоупотребления» в ходе голосования.

Доказательства и опровержения

Адвокат избирательного штаба Трампа Сидни Пауэлл (в прошлом — федеральный прокурор США) заявила в интервью телеканалу Fox News, что у сторонников президента есть достаточно доказательств и поводов, чтобы повлиять на исход голосования.

«Мы собираемся оспорить результаты выборов в нескольких штатах», — сказала Пауэлл, отметив, что у неё достаточно доказательств фальсификации выборов, чтобы начать широкомасштабное уголовное расследование.

Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

Пауэлл заявила, что система голосования от Dominion Voting Systems осуществила подмену, отдав «миллионы голосов» Трампа кандидату от демократов Джо Байдену.

Она напомнила, что в течение последних нескольких лет сами члены Демократической партии, такие как, например, сенаторы Эми Клобушар и Элизабет Уоррен, в письменной форме направляли жалобы на работу данного программного обеспечения. Их заявления сопровождались соответствующими документами и докладами экспертов, однако правительство не уделило этой проблеме внимания, отметила Пауэлл.

«У нас так много доказательств, что кажется, будто они бьют фонтаном», — заявила Пауэлл, заметив, что не будет раскрывать имеющиеся у неё данные.

При этом Агентство по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США 12 ноября распространило заявление, в котором назвало прошедшие выборы «самыми защищёнными в истории».

«Выборы 3 ноября были самыми безопасными в американской истории. Прямо сейчас по всей стране избирательные органы изучают и перепроверяют всю избирательную процедуру, прежде чем окончательно подвести результаты», — говорится в заявлении, опубликованном Агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности МВБ.

В свою очередь, компания Dominion Voting Systems отвергла обвинения в свой адрес.

«Dominion Voting Systems решительно отвергает любые претензии по поводу подмены голосов или предполагаемых проблем с программным обеспечением наших систем голосования. Наши системы продолжают надёжно и точно подсчитывать голоса, а государственные и местные избирательные органы публично подтверждают честность этого процесса», — заявил представитель компании изданию The Denver Post.

По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, несмотря на активную работу штаба Трампа, окно возможностей, чтобы повлиять на итог выборов и отсудить победу, стремительно закрывается.

«У Трампа есть шанс оспорить результаты выборов, но времени для реализации этого плана с каждым днём всё меньше. Несомненно, Трамп будет пытаться изменить ситуацию, однако Байден с каждым днём набирает силу, становится сильнее, что демонстрирует реакция мировых лидеров и элиты США. Сегодня трудно предугадать, сможет ли избирательный штаб Трампа изменить эту ситуацию», — отметил эксперт в беседе с RT.

Надежд выиграть таким способом выборы остаётся всё меньше, отметил в беседе с RT Александр Асафов.

«Несмотря на огромную правовую работу, шанс оспорить результаты у него небольшой, поскольку уже создана огромная аргументационная база, которая поддержана многими мировыми лидерами и даёт основания избирателям сделать вывод, что Байден победил прозрачно на честных выборах», — подчеркнул эксперт.

При этом прогнозы относительно данной ситуации делать пока рано, добавил Александр Асафов.

«Трамп — эксцентричный человек, поэтому от него можно ожидать разных дальнейших стратегий и тактик. Для себя Трамп ещё не перевернул эту страницу. Пока он остаётся действующим президентом США», — заключил политолог.