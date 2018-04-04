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Доказательная база
04 апреля 2018, 13:54 • 44 • Карикатуры
Глава химической лаборатории в Портон-Дауне признался, что доказательств российского происхождения "яда для Скрипаля" нет. Это создаст Лондону серьезные трудности в плане дипломатической атаки на Москву.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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