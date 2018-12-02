Доказано: Украина - крупнейший в Европе источник нелегальных ГМО

В ноябре был опубликован доклад влиятельной румынской экологической организации Agent Green с результатами независимого исследования посевов трансгенной сои на Украине. Эксперты выяснили: половина проверенных образцов содержала ГМО

Автор:

Копейкина Виктория

Разговоры о том, что Украина становится крупнейшим производителем ГМ-сои в Европе, ведутся давно. Однако прямых доказательств этого до сих пор не было. Румынские экологи, опасаясь загрязнения территории своей страны семенами культуры, которая не разрешена к выращиванию в Европейском союзе, провели этим летом масштабный отбор проб на соевых полях Украины в шести областях.

Результаты удивили даже экспертов. В 48% образцов была обнаружена трансгенная соя MON 40-3-2 компании «Байер Кропсайенс» (бывшей «Монсанто»).

ГМ-соя не имеет законной «прописки» и на Украине. Свидетельство о регистрации этой культуры для выращивания не внесено в открытый реестр. Более того, после подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом Украина обязана обеспечить с 2019 года выполнение Директивы ЕС о маркировке и отслеживании ГМО.

«В данных условиях это вряд ли возможно», – считает биолог Габриэль Праун, соавтор доклада и активист Green Agent. «Сначала необходимо обеспечить контроль посевов сои и исключить выращивание ГМ-сои. Надо выяснить, откуда эта соя в стране. В Румынии была такая же ситуация 20 лет назад», - добавляет он.

Фото: Soru Epotok/shutterstock.com