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Доказано: Украина - крупнейший в Европе источник нелегальных ГМО
02 декабря 2018, 12:09 • 142 • В мире
В ноябре был опубликован доклад влиятельной румынской экологической организации Agent Green с результатами независимого исследования посевов трансгенной сои на Украине. Эксперты выяснили: половина проверенных образцов содержала ГМО
Автор:
Копейкина Виктория
Разговоры о том, что Украина становится крупнейшим производителем ГМ-сои в Европе, ведутся давно. Однако прямых доказательств этого до сих пор не было. Румынские экологи, опасаясь загрязнения территории своей страны семенами культуры, которая не разрешена к выращиванию в Европейском союзе, провели этим летом масштабный отбор проб на соевых полях Украины в шести областях.
Результаты удивили даже экспертов. В 48% образцов была обнаружена трансгенная соя MON 40-3-2 компании «Байер Кропсайенс» (бывшей «Монсанто»).
ГМ-соя не имеет законной «прописки» и на Украине. Свидетельство о регистрации этой культуры для выращивания не внесено в открытый реестр. Более того, после подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом Украина обязана обеспечить с 2019 года выполнение Директивы ЕС о маркировке и отслеживании ГМО.
«В данных условиях это вряд ли возможно», – считает биолог Габриэль Праун, соавтор доклада и активист Green Agent. «Сначала необходимо обеспечить контроль посевов сои и исключить выращивание ГМ-сои. Надо выяснить, откуда эта соя в стране. В Румынии была такая же ситуация 20 лет назад», - добавляет он.
Фото: Soru Epotok/shutterstock.com
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