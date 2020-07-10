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Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глазах
10 июля 2020, 01:00 • 11 • В мире
Суд, рассматривающий дело MH17, согласился принять доводы "Алмаз-Антея", которые подтверждают непричастность Москвы, Донецка и Луганска к крушению самолёта. Как отмечает военный эксперт Юрий Кнутов, доводы китайских экспертов вполне коррелируют с ранее изложенной версией РФ о катастрофе.
В Нидерландах согласились рассмотреть аргументы "Алмаз-Антея" на суде по делу MH17. Учитывая этот факт, а также разбор авиакатастрофы китайскими специалистами, подтверждается, что "русская версия", которую отстаивает Киев, несостоятельна.
В частности, отметил в беседе с ИА "Новороссия" директор Музея войск ПВО военный эксперт Юрий Кнутов, выводы специалистов КНР полностью коррелируются с позицией российской стороны.
Он подчеркнул, что обвинения в адрес Москвы попросту несостоятельны. Обвинение почему-то не учитывает технические нестыковки. Кроме того, следователи не обращают внимания на то, что Украина не закрыла воздушное пространство во время боевых действий.
"Обвинения, выдвигаемые голландским трибуналом и прокуратурой по уголовному делу крушения боинга в Донбассе, в большинстве своём надуманны. Китайские эксперты отмечают те же детали, о которых мы не раз говорили", - подчеркнул он.
Кнутов добавил, что Российской Федерации в тот момент не выгодно было проводить какую-то провокацию, связанную с уничтожением украинского самолёта, собственно, как и Донецкой и Луганской народным республикам. Тогда наблюдался процесс нормализации отношений между Российской Федерацией и Западной Европой.
Он допустил, что крушение MH17 в Донбассе может быть местью Вашингтона Куала-Лумпуру, отмечает спикер. По его мнению, таким образом Соединённые Штаты убивают двух зайцев одним выстрелом - наказывают Малайзию за её обвинения в отношении США и подставляют Россию.
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