В Нидерландах согласились рассмотреть аргументы "Алмаз-Антея" на суде по делу MH17. Учитывая этот факт, а также разбор авиакатастрофы китайскими специалистами, подтверждается, что "русская версия", которую отстаивает Киев, несостоятельна.

В частности, отметил в беседе с ИА "Новороссия" директор Музея войск ПВО военный эксперт Юрий Кнутов, выводы специалистов КНР полностью коррелируются с позицией российской стороны.

Он подчеркнул, что обвинения в адрес Москвы попросту несостоятельны. Обвинение почему-то не учитывает технические нестыковки. Кроме того, следователи не обращают внимания на то, что Украина не закрыла воздушное пространство во время боевых действий.

"Обвинения, выдвигаемые голландским трибуналом и прокуратурой по уголовному делу крушения боинга в Донбассе, в большинстве своём надуманны. Китайские эксперты отмечают те же детали, о которых мы не раз говорили", - подчеркнул он.

Кнутов добавил, что Российской Федерации в тот момент не выгодно было проводить какую-то провокацию, связанную с уничтожением украинского самолёта, собственно, как и Донецкой и Луганской народным республикам. Тогда наблюдался процесс нормализации отношений между Российской Федерацией и Западной Европой.

Он допустил, что крушение MH17 в Донбассе может быть местью Вашингтона Куала-Лумпуру, отмечает спикер. По его мнению, таким образом Соединённые Штаты убивают двух зайцев одним выстрелом - наказывают Малайзию за её обвинения в отношении США и подставляют Россию.