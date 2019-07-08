Доказал, что боится разговора с Путиным "один на один": Соловьев расшифровал обращение Зеленского о телемосте

"Говорил говорил говорил , а стало ясно, что говорить Зеленский с Путиным один на один боится", - написал Соловьев в своем Telegram-канале. При этом журналист предположил, что Зеленский уже договорился с Трампом, Мэй, Макроном и Меркель.

"Так он и не может понять, что политика – это не эстрадный номер", - подчеркнул телеведущий.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением обсудить, "чей Крым и кого там нет в Донбассе". Об этом Зеленский заявил в понедельник в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, компанию для разговора он предлагает создать из следующих лиц: он сам, Путин, президент США Дональд Трамп, британский премьер Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.