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Доказал, что боится разговора с Путиным "один на один": Соловьев расшифровал обращение Зеленского о телемосте

08 июля 2019, 14:39  •  152 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По словам ведущего, тем самым глава Украины доказал, что боится приватной беседы с российским коллегой.
"Говорил говорил говорил , а стало ясно, что говорить Зеленский с Путиным один на один боится", - написал Соловьев в своем Telegram-канале. При этом журналист предположил, что Зеленский уже договорился с Трампом, Мэй, Макроном и Меркель.
"Так он и не может понять, что политика – это не эстрадный номер", - подчеркнул телеведущий.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением обсудить, "чей Крым и кого там нет в Донбассе". Об этом Зеленский заявил в понедельник в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.
По его словам, компанию для разговора он предлагает создать из следующих лиц: он сам, Путин, президент США Дональд Трамп, британский премьер Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

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