Докатились: Сербского Патриарха внесли в базу "Миротворец"

Свидомая Украина не перестает неприятно удивлять. Печально известный сайт "Миротворец", где вывешивают личные данные "агентов Кремля" и призывают к расправам с "врагами Украины", пополнился новым именем, да каким - в черные списки попал Патриарх Сербский Ириней.

- Сербская православная церковь публично озвучила категорическое неприятие требования Киева предоставить автокефалию Украинской православной церкви, - объясняет "Миротворец".

Напомним, в мае предстоятель Сербской православной церкви выступил против автокефалии (независимости) Украинской православной церкви от Московского патриархата. Ранее Петр Порошенко при поддержке украинских раскольников в очередной раз попросил об этом Константинопольского Патриарха Варфоломея и уже поспешил объявить, что вопрос фактически решен. Однако Варфоломей дал понять, что решение будут принимать все Поместные православные церкви.

- Мученическая Украинская церковь, где святой Владимир крестил народ Святой Руси, оскверняется кощунством раскольников, насилием и кровопролитием. Сербская церковь полностью поддерживает единство и целостность Русской православной церкви и решительно осуждает действия униатов и раскольников, которые раздирают хитон Христов у купели Киевского Крещения, продавая свой народ врагам веры. Всякий, кто помогает украинским раскольникам, это враг не только Русской церкви и русского мира, но также и всех православных славянских народов и всего православного мира, - публично заявил тогда Патриарх Сербский Ириней.

ОФИЦИАЛЬНО

- Думаю, что непререкаемый авторитет Сербской церкви в православном мире и следование нормам канонического права является очевидной ценностью, бросить тень на которую не способны люди, разжигающие ненависть и рознь на Украине. Все, кто хранят верность единству церкви, не воспринимают "Миротворец" и подобные ресурсы, - заявил "КП" замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Роман СИЛАНТЬЕВ, религиовед:

"Аттракцион, а не страна"

- Я удивлен, что на этом сайте еще нет меня. Даже обидно. Со временем ему придется покупать новые сервера - слишком много записей врагов. К сожалению, Украина стала непрекращающимся аттракционом всего интересного. Не страна, а генератор развлечений.