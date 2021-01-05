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Доить Россию, жить в Майами: Политолог объяснил схему исчезновения русского человека через элиту

05 января 2021, 14:05  •  37 • Политика
Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета получила американское гражданство. По словам эксперта, принцип "зарабатывай на России - живи на Западе" появился в эпоху Ельцина и активно поддерживается частью культурной элиты России.
Елизавета Варум, дочь музыканта Леонида Агутина и его супруги, эстрадной исполнительницы Анжелики Варум, стала гражданкой США. Почему дети российских звёзд живут за границей и имеют другую культурную идентичность, пояснил Царьграду политолог Артур Атаев.
По его словам, всё это началось ещё в период становления так называемой новой России Бориса Ельцина. Именно тогда сложился новый тип личности, новый тип культуры и новый тип общества. Был заявлен принцип, в рамках которого поддержка национально ориентированного государства, национально ориентированного правительства было, мягко говоря, негативным трендом.
То есть это было формой создания такого образа жителя страны, который априори неудачник,
- рассказал Артур Атаев в интервью Царьграду.
Поэтому как раз именно тогда у элиты шоу-бизнеса был сформирован образ благосостоятельного, успешного человека, имеющего недвижимость в Майами и контракты, которые поддерживают его, в том числе и на западном уровне. При этом источником благосостояния этих людей была именно Россия.
И мы это видим, когда фактическое местонахождение такого человека - это какая-нибудь зарубежная страна, а источник зарабатывания денег - это Россия,
- объяснил политолог.
В итоге подобное привело к формированию в стране определённой, очень пассионарной группы людей, которые по своей сути являются революционным элементом. Они не будут поддерживать ни национальный тренд, ни национальные принципы становления или укрепления русской государственности.
Они будут поддерживать создание глобальных трендов, где так называемая теория прав человека, что является мифом и орудием уничтожения государства и стирания национальных границ, будет объявляться очередным приоритетом. Но уже не в политике, а уже в культурной составляющей. В том числе и в шоу-бизнесе,
- подчеркнул Артур Атаев.
Он добавил, что такие люди воспринимают Россию даже не как страну, а как некую территорию, которая существует исключительно для того, чтобы зарабатывать на ней деньги. И данный культурный тренд активно поддерживается не только средствами массовой информации и блогерским сообществом, но и - к большому сожалению - определённой частью культурной элиты России, подытожил эксперт.

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