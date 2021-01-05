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Доить Россию, жить в Майами: Политолог объяснил схему исчезновения русского человека через элиту
05 января 2021, 14:05 • 37 • Политика
Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета получила американское гражданство. По словам эксперта, принцип "зарабатывай на России - живи на Западе" появился в эпоху Ельцина и активно поддерживается частью культурной элиты России.
Елизавета Варум, дочь музыканта Леонида Агутина и его супруги, эстрадной исполнительницы Анжелики Варум, стала гражданкой США. Почему дети российских звёзд живут за границей и имеют другую культурную идентичность, пояснил Царьграду политолог Артур Атаев.
По его словам, всё это началось ещё в период становления так называемой новой России Бориса Ельцина. Именно тогда сложился новый тип личности, новый тип культуры и новый тип общества. Был заявлен принцип, в рамках которого поддержка национально ориентированного государства, национально ориентированного правительства было, мягко говоря, негативным трендом.
- рассказал Артур Атаев в интервью Царьграду.
Поэтому как раз именно тогда у элиты шоу-бизнеса был сформирован образ благосостоятельного, успешного человека, имеющего недвижимость в Майами и контракты, которые поддерживают его, в том числе и на западном уровне. При этом источником благосостояния этих людей была именно Россия.
- объяснил политолог.
В итоге подобное привело к формированию в стране определённой, очень пассионарной группы людей, которые по своей сути являются революционным элементом. Они не будут поддерживать ни национальный тренд, ни национальные принципы становления или укрепления русской государственности.
- подчеркнул Артур Атаев.
Он добавил, что такие люди воспринимают Россию даже не как страну, а как некую территорию, которая существует исключительно для того, чтобы зарабатывать на ней деньги. И данный культурный тренд активно поддерживается не только средствами массовой информации и блогерским сообществом, но и - к большому сожалению - определённой частью культурной элиты России, подытожил эксперт.
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