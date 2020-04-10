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Доигрались: В игру после Лаврова вступил Шойгу. В Чехию отправлено личное письмо

10 апреля 2020, 17:35  •  109 • Политика
Глава российского оборонного ведомства обратился к своему чешскому коллеге с письмом, в котором попросил передать России памятник маршалу Коневу, снесённый в Праге в начале апреля.
Сообщение об этом распространило Министерство обороны Чехии. Одновременно в ведомстве отметили, что они не могут передать памятник Москве, поскольку он является собственностью муниципалитета района Прага-6, где был установлен.
Ранее Сергей Шойгу обратился к главе Следственного комитета России с просьбой предусмотреть уголовное наказание в отношении представителей власти зарубежных стран за принятые ими решения о сносе памятников в честь погибших советских воинов.
Одним из примеров такой тенденции можно назвать демонтаж памятника Маршалу Советского Союза И.С. Коневу, инициатором которого стал староста района Прага-6.
Комментируя это событие, спикер МИД РФ Мария Захарова предупредила, что недавний демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице не останется без ответа России.
Дипломат подчеркнула, что данные действия пражских властей могут надолго оставить негативный след во взаимоотношениях наших стран.
Она добавила, что удивлена бездействием центрального руководства Чехии, которое даже не смогло положить конец этой "глумливой активности" муниципальных чиновников.
Напомним, после демонтажа памятника чешские власти теперь не знают, что с ним делать. Скорее всего, его отправят в частное хранилище, а дальше - в Музей памяти XX века, который, правда, ещё не открылся. Но семья Коневых просит вернуть бронзового маршала домой, в Россию.

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