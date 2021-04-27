Договору по открытому небу грозит развал. Русские на переговорах в Вене предупредили

Россия готова в считаные дни утвердить денонсацию Договора по открытому небу. Об этом на переговорах в Австрии сообщил представитель России Константин Гаврилов.

Ситуация, которая складывается сейчас вокруг Договора по открытому небу (ДОН), приведёт к развалу соглашения. Как отметил представитель нашей страны на переговорах в Вене Константин Гаврилов, односторонних уступок от России ждать не следует.

Руководитель делегации России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями подчеркнул, что со своей стороны мы готовы в считаные дни утвердить денонсацию ДОН.

Гаврилов отметил, что сейчас по-прежнему очевидны намерения возложить на Москву ответственность за "плачевную ситуацию" вокруг этого договора. Возникают суждения, что Россия, мол, должна устранить свои нарушения.

Вообще, добавил он, создаётся впечатление, будто не было выхода из ДОН американской стороны.

Гаврилов указал, что Россия со своей стороны принципиально готова обсуждать моменты в рамках исполнения договорённости, при этом "практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своём решении вернуться в договор".