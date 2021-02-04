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Договором СНВ-3 Путин укрепляет преимущество России над США - сенатор

04 февраля 2021, 18:15  •  104 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Вашингтоне Москву и Пекин назвали ненадежными партнерами
Новая администрация Белого дома во главе с президентом-демократом Джо Байденом совершила большую ошибку, согласившись на продление СНВ-3. Об этом пишет сенатор-республиканец Джон Корнин в своей статье в издании Fox News.
По его словам, ядерный потенциал России вызывал серьезную озабоченность у каждого американского президента еще со времен Гарри Трумэна. За последние несколько десятилетий различные договоры с разной степенью эффективности были направлены на ограничение размера наших соответствующих ядерных арсеналов и ограничение роста гонки вооружений, отмечает политик.
Он считает, что президент РФ Владимир Путин специально откладывал заключительный этап переговоров по продлению на пять лет договора СНВ-3 в надежде, что потенциальная администрация Байдена заключит сделку, более выгодную для России. "Похоже, Путин правильно хеджировал свои ставки", пишет автор.
Накануне Москва и Вашингтон объявили о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений до 5 февраля 2026 года без каких-либо условий, на чем ранее и настаивал Кремль.
"Проще говоря, администрация Байдена вознаграждает Россию за ее враждебные действия против США и наших союзников", – считает сенатор.
По его мнению,это соглашение с самого начала было ошибочным. Договор ограничивает количество бомбардировщиков, которые каждая страна может иметь, но не устанавливает ограничений на количество боеголовок, которые может поддерживать каждый такой самолет. Что еще хуже, указывает республиканец, ограничения касаются только стратегических, а не тактических вооружений. Россия воспользовалась этой лазейкой, накопив около двух тысяч единиц тактического ядерного оружия по сравнению с 500 у США, говорится в статье.
Корнин утверждает, что российская ядерная доктрина предполагает использование подобного оружия в потенциальном конфликте, и следующие пять лет действия СНВ-3 Путин потратит на то, "чтобы закрепить преимущество России над США". Американец добавил, что Москва никогда не играет по правилам. При этом он призвал, что есть еще более опасный противник.
"Какой бы ненадежной ни была Россия, риски, которые она представляет, бледнеют по сравнению с рисками крупнейшего ядерного X-фактора – Китая", – констатирует сенатор.
По его словам, Пекин обладает примерно 300 единицами ядерного оружия, являясь по этому показателю третьей державой в мире. Причем на КНР практически нет никакой управы в плане сдерживания.
Напомним, недавно глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США адмирал Чарльз Ричард призвал соотечественников готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем. Он раскритиковал старые подходы Пентагона к концепции вероятного применения тактического оружия, уверяя, что нужно выработать тактику его реального применения.

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