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Договорные отношения: в России предлагают обязать молодожёнов заключать брачный контракт перед свадьбой

09 августа 2018, 12:24  •  70 • В России
Чтобы снизить нагрузку на суды и не допустить нарушения прав несовершеннолетних детей, в России предлагают сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой. Соответствующая инициатива, с текстом которой ознакомился RT, 9 августа будет направлена на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой. Автор обращения, депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров уверен, что молодожёны должны получить возможность бесплатно составить юридический документ в районных отделениях загсов. Возможно ли в контракте учесть все нюансы и заранее сгладить традиционные для развода острые углы, выяснял RT.
 
© Агентство городских новостей «Москва»
 

Потенциальных супругов хотят обязать заключать брачный договор накануне свадьбы. С таким предложением выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее обращение (текст есть в распоряжении RT) на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой он направит в четверг, 9 августа.

Депутат уверен, что дела, подобные громкому бракоразводному процессу юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которые в суде делят всё нажитое за долгие годы совместной жизни, не особый случай, а уже тенденция. Петров утверждает, что, по разным оценкам, до 70% заключаемых браков в современной России заканчиваются скорым разводом и часто болезненным разделом нажитого имущества.

Отметим, что, согласно официальной статистике, в России распадается больше половины браков. Так, в 2017 году, по данным Росстата, было заключено почти 1,05 млн браков, при этом было зарегистрировано 611 тыс. разводов, то есть в прошлом году распалось 58,2% браков. В 2016 году этот показатель был ещё выше: из 986 тыс. браков распалось 608 тыс. (61,7%).

  • © Алексей Куденко / РИА Новости

Согласно предложению Петрова, услуги специалистов, помогающих составить юридический документ, в котором заранее учитывались бы все возможные риски в случае развода, должны бесплатно предоставлять в районных отделениях загсов. При этом потенциальные супруги смогут обращаться и к юристам со стороны.

Депутат считает, что такая мера значительно снизит нагрузку на суды и поможет не допустить нарушения прав несовершеннолетних детей, которые часто становятся «разменной монетой» в имущественных спорах родителей.

«Необходимо ещё на берегу договориться, что будет в случае развода с недвижимостью и сбережениями — уже имеющимися или совместно нажитыми, что будет в случае измены одного из супругов — допустим, пострадавшей стороне отойдёт большая часть имущества. И самое главное, останутся дети с одним из родителей или будут по очереди проживать то с мамой, то с папой. Это исключит ситуации, например, когда женщина пытается завладеть львиной долей собственности, угрожает запретить видеться с ребёнком», — рассказал RT депутат.

Владимир Петров констатирует: несмотря на то, что многим россиянам пришлось пройти непростую процедуру раздела имущества, традиция заключать брачный договор в России не прижилась, именно поэтому процедуру нужно сделать обязательной для всех.

Люди не считают нужным заранее обсуждать возможные проблемы, которые обычно возникают в случае развода, так как не хотят думать о негативном сценарии развития отношений, считает адвокат Александр Добровинский, который вёл бракоразводные процессы многих известных людей из мира политики, шоу-бизнеса, спорта и искусства.

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«99% населения нашей страны совершенно не анализируют, что может произойти с ними, когда что-то пойдёт не так. Наши люди не хотят задумываться о плохом будущем. Всегда превалирует любовь, никто не хочет заранее думать о возможном коллапсе брака», — считает юрист.

Добровинский утверждает, что брачный контракт в случае расставания значительно облегчает жизнь обоих супругов, нивелируя нюансы, которые не всегда учтены законом. При этом адвокат, опираясь на свою юридическую практику, отмечает, что некоторые пары, не найдя компромисса в процессе составления договора, вовсе отказываются от идеи пожениться.

«Из десяти пар, обсуждающих условия брачного контракта, до брака доходят восемь. И это очень хорошо. Потому что это лакмусовая бумажка: как только начинают что-то обсуждать, всё сразу становится на свои места, становится понятно, кто сидит друг перед другом», — рассказал Добровинский.

Основатель общественного движения «Межрегиональный отцовский комитет» Игорь Серебряный рассказал, что, по его опыту, брачный договор — это не панацея от всех проблем, связанных с разводом, так как в основном там учитываются только имущественные вопросы.

«Как правило, суд оставляет детей с мамой, и она решает, когда можно отцу с ними видеться. К нам многие мужчины обращались с жалобой на то, что при заключении контракта прописали, в каком порядке будет происходить общение с детьми в случае развода, при этом воспользоваться своим правом так и не смогли. Потому что по Гражданскому кодексу брачный контракт может регулировать исключительно материальные отношения — и суд его не учитывает», — подчеркнул он.

  • © Агентство городских новостей «Москва»

По мнению первого зампреда комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой, прописать все возможные риски в брачном договоре нельзя — всегда могут возникнуть обстоятельства, которые не были учтены заранее.

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При этом парламентарий считает, что перед вступлением в брак молодожёнам нужно предоставлять возможность получения юридической и психологической консультации.

«Сегодня федеральное законодательство предоставляет такое право — заключить контракт, и супружеская пара может это решить самостоятельно. Мне нравится опыт Республики Татарстан, когда в загсах работают психологи, юристы, и они могут проконсультировать, а потенциальные супруги сами оценивают, какое решение им необходимо принимать», — констатировала Окунева.

Отметим, что ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести изменения в действующий Семейный кодекс и передавать всё спорное имущество в пользу государства.

«В свете скандального развода и раздела имущества между Петросяном и Степаненко у нас родилась законодательная инициатива, которую уже прорабатывают наши юристы. Чтобы исключить спекуляции вокруг семейного имущества при разводе, нужно установить правило: все спорное имущество передаётся в пользу государства», — заявил Жириновский.

По его мнению, подобные судебные процессы в основном касаются очень состоятельных граждан — это «провоцирует зависть к чужому богатству».

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