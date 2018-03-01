Договорные дебаты: Грудинин, Жириновский и Собчак заранее договорились о тактике

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По словам представителя штаба Собчак, кандидаты решили разговаривать друг с другом, игнорируя ведущих.

Кандидаты в президенты России Владимир Жириновский, Ксения Собчак и Павел Грудинин договорились полемизировать друг с другом на теледебатах 27 февраля, хотя регламент не предусматривает такой возможности. Об этом заявил один из руководителей штаба Собчак Тимур Валеев.

По его словам, кандидаты договорились об этом после дебатов на телеканале ОТР 27 февраля. Жириновский, Собчак и Грудинин решили разговаривать только друг с другом, вместо ответов на вопросы ведущих, так как телеканалы не вправе вырезать из дебатов что-либо.

Напомним, на дебатах 28 февраля между Жириновским и Собчак возникла перепалка, в ходе которой глава ЛДПР оскорбил кандидата от "Гражданской инициативы". В ответ Собчак плеснула в него водой из стакана.