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Договориться по кандидатуре главы ЕК так и не удалось: Туск приостановил экстренный саммит ЕС
01 июля 2019, 10:24 • 163 • Политика
Пять часов подряд председатель Евросовета Дональд Туск пытается уломать лидеров стран – членов ЕС на предложенную им кандидатуру главы Еврокомиссии. Однако договориться сторонам так и не удалось, а работу экстренного саммита Евросоюза пришлось временно приостановить.
Туск пытается провести на этот пост голландца Франса Тиммермана. Однако против этой кандидатуры выступила "Вышеградская четверка", состоящая из Польши, Словакии, Венгрии и Чехии. В ним присоединилась также Италия.
"В связи с тем, что ситуация не меняется, Туск пытается предложить другие имена, чтобы понять, как достичь компромисса", - заявил ТАСС в кулуарах встречи европейский дипломат.
Глава Еврокомиссии – не единственное назначение. Лидеры стран Евросоюза должны договориться также о кандидатурах на посты главы Евросовета и дипломатии ЕС. Решение должно быть принято до вторника, 2 июля, когда впервые соберется на пленарную сессию Европарламент нового созыва.
"Глава Евросовета приостановил саммит. Сейчас он организует двусторонние встречи с лидерами. Саммит возобновит работу после завершения двусторонних консультаций", - сообщил чиновник.
По словам еще одного источника, то, что дискуссию пришлось прервать, говорит о том, что "решения пока достичь невозможно".
Ранее телеканал "360" сообщал, что выбрать нового главу Еврокомиссии не удается из-за непримиримых позиций, которые заняли Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. 20 июня, на саммите ЕС, лидеры Германии и Франции устроили борьбу.
Немецкий канцлер предложило на этот пост Манфреда Вебера. Против этой кандидатуры выступил президент Франции, по мнению которого, у Вебера нет необходимого опыта, а также мало харизмы.
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