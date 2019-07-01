Договориться по кандидатуре главы ЕК так и не удалось: Туск приостановил экстренный саммит ЕС

Туск пытается провести на этот пост голландца Франса Тиммермана. Однако против этой кандидатуры выступила "Вышеградская четверка", состоящая из Польши, Словакии, Венгрии и Чехии. В ним присоединилась также Италия.

"В связи с тем, что ситуация не меняется, Туск пытается предложить другие имена, чтобы понять, как достичь компромисса", - заявил ТАСС в кулуарах встречи европейский дипломат.

Глава Еврокомиссии – не единственное назначение. Лидеры стран Евросоюза должны договориться также о кандидатурах на посты главы Евросовета и дипломатии ЕС. Решение должно быть принято до вторника, 2 июля, когда впервые соберется на пленарную сессию Европарламент нового созыва.

"Глава Евросовета приостановил саммит. Сейчас он организует двусторонние встречи с лидерами. Саммит возобновит работу после завершения двусторонних консультаций", - сообщил чиновник.

По словам еще одного источника, то, что дискуссию пришлось прервать, говорит о том, что "решения пока достичь невозможно".

Ранее телеканал "360" сообщал, что выбрать нового главу Еврокомиссии не удается из-за непримиримых позиций, которые заняли Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. 20 июня, на саммите ЕС, лидеры Германии и Франции устроили борьбу.

Немецкий канцлер предложило на этот пост Манфреда Вебера. Против этой кандидатуры выступил президент Франции, по мнению которого, у Вебера нет необходимого опыта, а также мало харизмы.