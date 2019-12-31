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Договорились по телефону: Путин и Лукашенко нашли решение проблемы поставок нефти и газа

31 декабря 2019, 02:09  •  89 • Политика
Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию. Если до 1 января проблема поставок энергоносителей не будет решена, правительства двух стран вместе выработают промежуточный вариант транзита.
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры по телефону по поводу транзита нефти и газа. Такой информацией поделилось белорусское информагентство "БелТА".
Сообщается, что в первой части разговора лидеры обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Во второй - лидеры обсудили вопросы поставок российской нефти и газа в Белоруссию. Также отмечается, что если до 1 января Москва и Минск не заключат контракт на поставки нефти и газа, то правительства обеих стран выработают промежуточный вариант поставок.
Напомним, что в ходе 2019 года между Россией и Белоруссией возник ряд конфликтов, связанных с поставками энергоносителей. Белорусская сторона выразила желание поднять тариф на транзит, что вызвало недовольство российской стороны, так как это не было предусмотрено имевшимися на тот момент договорённостями.

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